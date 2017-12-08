Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В Петербурге по заказу «Городского центра управления парковками» объявлены три новых конкурса на проведение проектно-изыскательских работ по размещению велодорожек. Проект разделен на три лота (центр, юг, север города). Совокупная максимальная стоимость разработки проектов — 42,1 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды в зимнем Петербурге

Новые велотрассы должны будут появиться на обеих сторонах набережной Фонтанки (от Гороховой, где велодорожка заканчивается сейчас, до Старопетергофского проспекта), на Измайловском проспекте, на улицах между Фонтанкой и Благовещенским мостом, на обеих сторонах набережной Карповки и ряде других улиц в центре, на юге и севере города.

Любовью к велодорожкам в Смольном прониклись в последние годы, в рамках общей установки на урбанизм. Правда, петербургский климат не располагает к круглогодичному велосипедизму. К примеру, торжественно открытая в октябре велодорожка на набережной Фонтанки абсолютно пуста. Но капризный климат, как выяснилось в ходе реализации программы, наименьшее из зол.

Первыми о своих претензиях к велодорожкам сообщили сами же велосипедисты. ИА REGNUM уже цитировал активиста движения «Велосипедизация Петербурга» Алексея Панкова, который обратил внимания на особенности пересечения перекрестков:

«Велосипедные дорожки, на которых приходится спешиваться, чтобы преодолеть перекрёсток по пешеходному переходу — абсурдны сами по себе. А если при этом ещё и нет перехода — абсурд в квадрате. Таких ситуаций в принципе не должно существовать», — отмечал Панков.

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Высшее достижение проектной мысли — съезд с Гренадерского моста, где переход просто запрещен. Велосипедисту, двигающемуся по Петроградской набережной, приходится для продолжения движения совершать огромный крюк.

Тогда же, в августе 2017 года, велосипедисты критиковали «качество» нанесенной разметки, которая была стёрта первым же дождем. В сообществах велолюбителей в социальных сетях звучали утверждения, что разметка наносится не просто в один слой, а и вовсе «баллончиком через трафарет».

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды и машины

Впрочем, претензии велосипедистов не идут ни в какое сравнение с возмущением автомобилистов. Те полагают абсурдным само открытие велодорожки на набережной Фонтанки в середине октября. С набережной исчезла разрешенная ранее парковка, что привело к коллапсу на всех соседних улицах. По самой велодорожке при этом никто не ездит — в ноябре было холодно и грязно, в декабре пошел снег. Дальше будут морозы, а потом снова снег с грязью.

Целевая аудитория появится на велодорожке в середине весны. Сейчас же на велодорожке нет ни машин, ни велосипедистов. Разметки очень скоро тоже не будет. Очень возможно, что такая радующая глаз благолепная пустота и была целью авторов проекта. Плюс, конечно, отчетность, освоение бюджетных средств и имидж урбанистов-инноваторов.

Между тем найти компромисс нетрудно. Велосипедисты по Петербургу ездят, прежде всего, летом, и летом же в городе становится ощутимо меньше машин. Неясно, что мешает делать велодорожки сезонными, действующими с мая по сентябрь, когда на них, собственно, и есть спрос.

«Центр управления парковками считает это нецелесообразным», — лаконично ответили ИА REGNUM представители ведомства. Велосипедисты, конечно, тоже против: Алексей Панков объясняет, что власти должны работать на будущее, создавая инфраструктуру и стимулируя людей пересаживаться на велосипеды, даже если сейчас реальных велосипедистов очень немного.

«Ни Фонтанка, ни Петроградская сторона непригодны для велодорожек, — возражает директор петербургского автоклуба А24 Денис Шубин. — Создание дорожек в центре не приведет ни к чему, кроме отъема мест у автомобилистов. Велосипед — это не транспорт, а летнее развлечение для гостей города и еще пяти тысяч человек, которые регулярно этим занимаются. Когда в таких условиях предлагается выделить 42 миллиона на одно проектирование, я могу связать это только с желанием освоить бюджетные средства».

Промежуточный итог проектно-велосипедного творчества таков:

ответственные лица смогут отчитаться о достижении поставленной цели;

до середины весны правая обочина обеих сторон набережной Фонтанки останется пустой, а соседние улицы — забиты припаркованными в три ряда машинами (то же будет справедливо и в отношении новых маршрутов);

в апреле велосипедисты, с трудом различая остатки разметки, будут ехать до ближайшего перекрестка, а там останавливаться и переходить его пешком.

Впрочем, возможно, окажется проще по старинке проехаться по тротуару.