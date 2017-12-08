Москва, 8 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Госдума считает решение исполкома МОК нарушающим права российских спортсменов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом говорится в заявлении нижней палаты парламента. Однако никто из олимпийских чемпионов-депутатов не выступил с высокой парламентской трибуны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

На отсутствие желания у победителей выступить обратил внимание вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Конечно, не мне сегодня нужно выступать с этой трибуны, а моим уважаемым коллегам — многократным олимпийским чемпионам, легендам нашего спорта. Но по разным причинам никто из них сегодня не захотел выступать», — указал он.

О чём заявление

«Руководствуясь провозглашенным Олимпийской хартией МОК принципом недопустимости любой формы дискриминации, депутаты Госдумы считают принятое исполкомом комитетом МОК решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте», — говорится в принятом заявлении.

В Госдуме указали на то, что «двойные стандарты и голословные обвинения, отстранение российских спортсменов от международных спортивных соревнований наносят непоправимый ущерб спорту как средству содействия нравственному, культурному и физическому воспитанию молодежи, делу укрепления сотрудничества и сближения народов мира».

Споры вокруг участия спортсменов

Решение МОК — действительно решение политическое, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Однако, по его словам, решение об участии в Олимпийских играх в Корее должны принимать только сами спортсмены.

«Но это не личное дело каждого. Потому что каждый из них родился, воспитывался в России, на ее истории, на ее культуре, ходил в школы и спортивные секции именно в нашей стране», — сказал парламентарий.

Нам говорят, что от неучастия в Олимпиаде спортсмены потеряют — не получат медалей, денежных премий и белых BMW, указал он.

«Хочу напомнить, что за последние 30 лет в нашей стране сотни тысяч людей потеряли свою любимую работу, дело своей жизни и были вынуждены торговать на вещевых рынках. Сегодня все эти люди — граждане России — не хотят, чтобы их дети ставили под сомнение национальное достоинство страны, свой флаг и гимн, свою национальную идентичность», — указал депутат.

Кто поедет — не патриот?

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») осудил обвиняющих в отсутствии патриотизма спортсменов, которые хотели бы поехать на Олимпиаду в Корею.

«Это свободный выбор, выбор очень непростой. Мы слышим в адрес тех, кто собирается ехать, (обвинения) в отсутствии патриотизма — это недопустимо. Тот, кто (так) говорит, пытается вбить клин между нашими спортсменами, которые поедут и не поедут на Олимпиаду. Нужно поддержать и тех, и других, нужно понять их», — заявил Жуков.

Референдум

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вынести на референдум вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Вы не понимаете, что происходит в мире! Нас заставят встать на колени, во всём признаться, что мы самые плохие в мире, или война. Вы призываете встать на колени. Пускай (будет) референдум — вынесем (вопрос), пусть народ решает. Или мы займем жесткую позицию и всех заставим уважать себя, либо все оденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть российский флаг и гимн?» — заявил Жириновский.