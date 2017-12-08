Омск, 8 декабря, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Одним из самых обсуждаемых событий Омска сегодня, 8 декабря, стало вступление в должность нового мэра — Оксаны Фадиной.

Omskportal.ru Оксана Фадина вступила в должность мэра Омска

Инаугурация вызвала неподдельный интерес у омичей по ряду причин. Во-первых, впервые руководителем Омска стала женщина. Во-вторых, так как прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году, Фадину выбрали депутаты горсовета. Поэтому не все горожане в принципе знали, кто такая Оксана Фадина. Не все были в курсе, что с 2015 года она возглавляла областное министерство экономики.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков, поздравляя Фадину со вступлением в должность мэра, заявил, что в её лице Омск «приобрёл инициативного энергичного руководителя, умеющего мыслить масштабно и стратегически». Также глава региона выразил надежду, что Фадина станет для Омска «настоящей хозяйкой».

«Омичи ждут, чтобы город был чистым, ухоженным, современным и комфортным. Люди ждут реального повышения качества жизни. Уверен, у вас всё получится. И надеюсь, вместе мы возродим былую славу нашего замечательного города», — цитирует врио губернатора официальный сайт областного правительства.

Сама же Оксана Фадина заявила, что постарается оправдать доверие… Но нет, не омичей, а депутатов, её выбравших. По крайней мере, это следует из цитаты Фадиной, приведённой горадминистрацией:

«В первую очередь я хочу поблагодарить депутатов за то, что избрали меня на пост мэра. Я постараюсь оправдать доверие. Благодарю Александра Леонидовича Буркова за то, что поверил в меня. Я не буду обещать, что будет легко, но нам есть, у кого учиться. Наши отцы и деды через 15 лет после войны покорили космос, а Владимир Путин возродил былую славу страны на стыке веков. Мои цели: безопасность, созидание, порядок, но успешный результат зависит от слаженной работы в команде. Спасибо за доверие».

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Естественно, что после инаугурации, наставлений врио губернатора и пламенной речи нового мэра у горожан возникают закономерные вопросы, что предпримет Оксана Фадина, чтобы улучшить ситуацию в городе.

«Будем надеяться, что Омск изменится в лучшую сторону!» — такая запись появилась на странице паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Однако комментарии под этой записью оптимизма не внушают. Некоторые пользователи вообще сомневаются, что с приходом Фадиной к власти что-то изменится к лучшему.

«Двораковский тоже много чего обещал…» — пишет один из комментирующих.

Напомним, Вячеслав Двораковский был мэром Омска с 2012 по июль 2017 года. По мнению политолога Инны Ветренко, Омск при Двораковском — это город, который пришёл в полный упадок из-за неэффективного управления. Да что говорить, если и сам Двораковский в одном из интервью местному СМИ заявил, что знает о том, что был непопулярным у горожан мэром.

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Но вернёмся к Оксане Фадиной.

«Кто её выбирал, тот пусть и радуется. Народ её не выбирал», — заявил подписчик группы «Омск ВК».

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Некоторые омичи — пользователи соцсетей всё же пожелали Оксане Фадиной удачи на новом посту и выразили надежду, что она будет управлять городом грамотно. Однако скептических комментариев было больше.

По мнению политолога Ивана Жукова, в негативных комментариях в соцсетях нет ничего необычного:

«Пользователи соцсетей предпочитают в основном оставлять негативные комментарии, чем позитивные. А позитивно настроенный человек, скорее всего, в соцсетях вовсе ничего не будет писать».

Во-вторых, по его словам, сейчас сложилась ситуация, когда действия властей в обществе по умолчанию воспринимаются негативно:

«Что бы власти ни делали, люди нацелены именно на негативное их восприятие. Я думаю, что эта ситуация продлится ещё долго. И переломить её Оксане Фадиной, как и любому другому на её месте, будет сложно».

Политолог считает, что изменения могут происходить постепенно, в течение нескольких лет, но для этого новому мэру нужно демонстрировать достаточную энергичность в решении проблем.

«Плюс, традиционно благосклонно воспринимаются жёсткие решения в отношении подчинённых, когда «главный приехал, разобрался и всех наказал». Увы, политическому руководителю приходится порой прибегать к популизму», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 22 ноября 2017 года депутаты городского совета выбрали нового мэра Омска. Им стала Оксана Фадина, руководившая с 2015 года областным министерством экономики. Соперником Фадиной на выборах «по-новому» был глава Калачинского района Фридрих Мецлер. За Фадину отдал свои голоса 31 депутат, за Мецлера не проголосовал никто.