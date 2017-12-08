Вильнюс, 8 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. «Дальше не читал», — это устоявшиеся в сети выражение часто используется при спорах, когда оппоненту хотят сказать, что написал он откровенную ерунду. Этот приём в интернете хорошо описан. Характерной чертой является цитата из обсуждаемого текста, после которой дальше читать текст бессмысленно.

Gottstat.com Президент Литвы Даля Грибаускайте с саблей

Вот и 8 декабря по всем мировым СМИ (к удивлению, и в ряде российских) публикуется очередная серия шедевра от так называемой «международной экспертно-журналистской группы» Bellingcat и издания The Insider. Если совсем коротко: голландские следователи еще осенью 2016 года опубликовали содержание перехваченных переговоров неких «Ориона» и «Дельфина». Роли их в катастрофе лайнера не называется, но загадочно и, главное, многозначительно подчёркивается, что это «ключевые фигуры» той истории. Но это полбеды (которые, впрочем, позволили сегодня иностранным СМИ громкие заголовки про «главный виновник разоблачён!»).

Osce.org Крушение Boeing 777 в Донбассе

«Дельфином» якобы является российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачёв. Это установили некие независимые эксперты, проведя исследование голоса Ткачёва и «Дельфина». Они то и пришли к выводу, что вероятность, что это разные люди, практически нулевая.

И вот тут-то случилось то самое «дальше не читал». Гордо сообщается: одну голосовую экспертизу провели США (тут даже не обсуждаем, вывод понятен и автоматический), а вторую… в Литве (!). В государственном (!!) Центре судебной медэкспертизы.

В учреждении страны, которая громче всех кричит о приближающемся апокалипсисе и скором нападении России в первую очередь на неё саму, ну и на весь западный мир в целом. Президент которой Даля Грибаускайте называет Россию «террористическим государством», а Владимира Путина сравнивает с Адольфом Гитлером. Власти которой готовят собственное население к ядерному коллапсу, потому что «Росатом» строит в Белоруссии, неподалёку от границы с Литвой, атомную станцию. Строит, по словам властей, специально, чтобы навредить Литве. Экспертизу проводят в государственном учреждении страны, в которой открыто наказывают за инакомыслие, а средства массовой информации открыто контролируются госорганами — от репрессивных силовых до министерств. Наконец, экспертизу проводят в стране, в которой действовали секретные тюрьмы ЦРУ, где подозреваемых пытали, а сейчас Литва, в шаге от статуса обвиняемой в международном трибунале, не моргая, говорит, что центры ЦРУ были, но их просто построили на всякий случай, но никого там не содержали. Странно, что голос «Дельфина» не совпал с голосом лично Владимира Путина.

Но хорошо, что учреждения, где проводилась эта «экспертиза», названы в начале нового доклада. Дальше можно не читать.