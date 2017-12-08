Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Финляндии в ночь на 8 декабря произошло землетрясение магнитудой три балла, что считается необычно сильным показателем для этой местности. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области причин для беспокойства нет, заверили ИА REGNUM петербургские учёные.

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост Петербурга

Как сообщила финская служба новостей Yle, подземные толчки произошли около 00:30 по местному времени в местечке Лумийоки, в 40 километрах южнее города Оулу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров.

Силу землетрясения оценили в три балла. «Как отмечает Сейсмологический институт Финляндии, это является на редкость сильным показателем для Финляндии», — указывает источник.

Землетрясение напугало местных жителей, в службу спасения города поступило несколько звонков от встревоженных граждан. Их ощущения подтвердили и оперативные службы. «Земля явно вибрировала пару раз с интервалом в несколько секунд», — говорит дежурный пожарной охраны Марко Хоттинен.

Руководитель лаборатории сейсмологии кафедры физики Земли СПбГУ профессор Татьяна Яновская в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что подземные толчки небольшой магнитуды — отнюдь не редкость не только для Финляндии, но и для южной части Карелии и акватории Ладожского озера. В частности, колебания Земли иногда отмечаются в районе острова Валаам.

«В этих районах землетрясения бывают, но очень слабенькие — ощутить их можно, только если находишься прямо в эпицентре», — отметила Яновская.

Причиной таких явлений могут быть определенные движения в земной коре и ниже ее, а также слабая тектоническая деятельность.

«Петербургу и Ленинградской области землетрясения не угрожают», — подчеркнула профессор СПбГУ Татьяна Яновская.