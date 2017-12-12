Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 29 ноября Лениным, Сталиным и Стучкой подписан декрет об увольнении всего состава Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание ввиду ее отказа работать совместно с СНК. Впредь до составления новой комиссии руководство делами по выборам возлагается на Урицкого.

Казаки

Комиссар над Всероссийской комиссией по выборам в Учредительное собрание Урицкий объявил, что пропускаться в здание Таврического дворца будут только те члены Учредительного собрания, которые зарегистрируются в канцелярии комиссара. Удостоверения, выданные комиссией, назначенной Временным правительством, объявляются недействительными. Одновременно предложено не выполнять никаких распоряжений этой комиссии.

Очередное частное совещание членов Учредительного собрания в Таврическом дворце было разогнано охраной дворца, находящейся под командованием Благонравова (б-к).

Викжель принял резолюцию, в которой Учредительное собрание признается единственной верховной властью и выражается надежда, что им будет проведена программа расширения прав демократии и закрепления всех завоеваний революции, а также установление порядка и организация государственной власти.

На заседании ЦК РСДРП (б) санкционируется декрет СНК об объявлении кадетов врагами народа. Далее обсуждается линия поведения ЦК относительно Учредительного собрания. Бухарин предлагает Учредительное собрание созвать, изгнать оттуда кадетов, а левую часть Учредительного собрания объявить революционным конвентом. Ломов считает, что кадеты сами не примут участия в работе Учредительного собрания, а уедут на Украину и на Дон и Учредительное собрание ликвидируется само собой. Он предлагает поэтому не задерживать депутатов в Петрограде, а отпустить их на места.

Сталин указывает, что позиция Бухарина неверна уже потому, что собрать воедино для работы обе части Учредительного собрания, взаимно друг друга не признающие, не прошедшие единой регистрации, будет невозможно; борьбу против контрреволюции, начатую декретом СНК против кадетов, надо продолжать со всей решительностью. Предложение Свердлова отложить открытие Учредительного собрания до 10 декабря — отвергается. Решено депутатов (коммунистов) в Петроград пока не вызывать, информировать их о линии ЦК, а если окажется нужным, то вызвать по телеграфу.

Третьим обсуждается вопрос о составе редакции «Правды». В связи с этим обсуждается и общая постановка работы партийной печати; ряд ораторов указывает на неудовлетворительное состояние партийных газет, так как лучшие работники ушли на общегосударственную работу. Ленин предлагает в состав редакции Сокольникова, Сталина, Троцкого. В результате продолжительных прений большинством против одного редакция утверждается в составе Бухарина, Сталина, Сокольникова; принято также предложение о включении Троцкого в редколлегию для специальной цели информирования печати о работах правительства.

Продажа газеты «Правда»

Заслушивается заявление Каменева, Милютина, Рыкова, Ногина об их обратном вхождении в ЦК. Принимается предложение Ленина считать заявление неудовлетворительным и обратно в ЦК не принимать.

Для решений по экстренным делам создано бюро ЦК в составе Сталина, Ленина, Троцкого, Свердлова.

На заседании Всероссийского крестьянского съезда Быховский (правый с. р) сделал доклад по земельному вопросу. Он говорит, что в основу работ исполнительного комитета советов крестьянских депутатов была положена программа партии с.-р.

«Обобщая все требования, какие выставляло крестьянство, исполнительный комитет составил тот самый земельный наказ, который списал у него Ленин и издал в виде декрета о земле».

На вопрос, почему исполнительный комитет не передал землю крестьянам в окончательное пользование, Быховский отвечает, что исполнительный комитет не хотел, чтобы землю расхватали кулаки.

Далее открываются прения по докладу исполнительного комитета. Выступил Камков (левый с.-р.), заявивший, что исполнительный комитет был главной опорой Керенского и всячески тормозил проведение земельной реформы. Чернов высказался в защиту деятельности исполнительного комитета и с критикой большевиков. Большую речь, отстаивающую позицию большевиков, произнес Володарский, встреченный бурными аплодисментами.

В ночь на 29 ноября ВРК арестовал стачечный комитет Петроградского союза союзов государственных служащих в числе 27 человек.

Отдан приказ об аресте начальника штаба отрядов Крыленко подпоручика Шнеура ввиду выяснившейся причастности его к охранному отделению.

На совещании по демобилизации армии был заслушан доклад представителя министерства труда о создании единого народного комитета по демобилизации армии и промышленности. Создана комиссия для разработки этого плана. Вопрос об увольнении солдат с оружием или без него оставлен открытым до разрешения вопроса о конструкции будущей армии.

В Смольном состоялось совещание делегатов казачьих частей (от Казачьего комитета при ВЦИК, от донских и кубанских полков и батарей, расположенных на Северном фронте и в Финляндии), постановившее немедленно, с помощью местных частей, арестовать членов высшего казачьего органа — Совета союза казачьих войск — за их контрреволюционную деятельность. Вечером, закрыв заседание и вооружившись, присутствовавшие отправились в помещение Совета и арестовали там семь членов Совета союза казачьих войск. Еще 26 членов Совета скрылись, поскольку оказались оповещены о грядущем аресте.

На этом же заседании было постановлено немедленно сформировать отряд из казачьих частей, донцов, кубанцев и армейских, по усмотрению главнокомандующего, и отправить на Дон, Кубань и Терек для борьбы с Калединым и другими контрреволюционными генералами.

Казак

Военно-революционный комитет 3-й армии принял решения: расформировать части, состоящие из бывших городовых и жандармов, демобилизованных отпускать без оружия, не допускать группировки казаков в отдельные части, передвижение воинских частей производить только с разрешения местных революционных комитетов.

Общее собрание 4-го батальона 1-го пехотного запасного полка вынесло резолюцию, в которой требует у СНК издания декрета об уравнении в правах офицеров и солдат и утверждает ряд мероприятий в отношении офицеров в связи с демонстрацией 28 ноября.

Командующим войсками Петроградского военного округа Антоновым-Овсеенко отдан приказ о производстве перевыборов командного состава округа и проведении с 1 декабря ряда мероприятий в отношении демократизации армии.

Президиум Московского совета заявил всем иностранным подданным, что их земельная собственность, живой и мертвый инвентарь и т. д. также подпадают под действие декрета II съезда Советов о земле.

Президиум постановил, что аграрная комиссия Совета в работе должна руководствоваться крестьянскими наказами.

Президиум Московского совета высказался против любых манифестаций, забастовок и т. д. в честь открытия Учредительного собрания.

На заседании Центрального штаба Красной гвардии при Московском совете постановлено созвать областную конференцию Красной гвардии.

В помещении института благородных девиц состоялся многочисленный митинг молодежи, созванный Московским союзом рабочей молодежи «III Интернационал». Принята большевистская резолюция по текущему моменту.

В Москве организуется «Союз защиты Учредительного собрания».

В Архангельске Ревкомом назначен комиссар в отделение Госбанка. Ему дано распоряжение «не разрешать перевода крупных сумм в Область войска Донского и проверять, чтобы денежные требования частных банков не превышали требований марта месяца 1916 г. и января 1917 г.». Введение монополии на печатание объявлений отвергнуто шестью голосами против двух при трех воздержавшихся.

Совет Иваново-Вознесенска снова обсуждал вопрос о продаже в городе буржуазных газет. Большинством 56 против 36, в числе которых группа эсеров-максималистов во главе с Дмитрием Фурмановым, при шести воздержавшихся, принято предложение фракции большевиков об отмене запрещения продажи буржуазных газет.

В связи с отказом генерала Каледина отступить, II съезд железнодорожников Юго-Восточных ж. д. постановил учредить в Воронеже «Центральный революционный штаб».

27−30 ноября в Оренбурге происходили заседания мусульманского (Поволжского) меджилиса. Участвовали 80 депутатов, разбившиеся на фракции тюркистов, автономистов, территориалистов и исламистов. Меджилис единогласно постановил, что Российское государство должно быть федеративно-демократической республикой. В числе штатов республики должны быть образованы самостоятельные штаты «Поволжье» и «Южный Урал» в составе губерний Уфимской, Оренбургской и Казанской, в которых преобладает тюрко-татарское население. Создана комиссия для разработки проекта организации штатов, переговоров с башкирским съездом и созыва Учредительного собрания народностей, населяющих проектируемый штат.

Съезд мусульман

Между представителем Украинской рады (Киев) Поршем и комиссаром Госбанка (Петроград) Пятаковым состоялись переговоры по прямому проводу. Рада запросила у СНК 90 миллионов рублей для покрытия задолженности рабочим железных дорог, в частности бастующим рабочим Юго-Западных ж. д. В противном случае Рада грозит выпустить свои деньги. Пятаков ответил, что деньги будут высланы непосредственно стачечному комитету Юго-Западных ж. д. Вообще же снабжение деньгами Украины будет продолжаться лишь в том случае, если она признает власть советов на местах и допустит в качестве комиссаров в киевскую контору Госбанка представителей советов.

Киевский совет профсоюзов большинством при 11 воздержавшихся принял резолюцию протеста против разоружения Генеральным секретариатом воинских частей, поддерживавших Совет р. и с. депутатов. Дальнейшие контрреволюционные попытки со стороны Рады, по заявлению Совета, будут встречены сопротивлением пролетариата вплоть до применения вооруженной силы.

На объединенном заседании президиумов Одесских советов представители Украинской войсковой рады заявили, что будут препятствовать походу на Дон красногвардейцев. На пленуме советов вопрос был разрешен в пользу отправки войск. Была принята резолюция, призывающая к решительным действиям против Каледина. Резолюция заканчивается уверением, что ни казачьи трудящиеся массы, ни украинская демократия не пойдут со своими классовыми врагами против русской революции.

По распоряжению исполнительного комитета Тифлисского совета закрыта большевистская газета «Кавказский рабочий» и опечатана наборная. Рассыпан набор большевистской газеты на грузинском языке.

Председателем стачечного комитета нефтерабочих в Баку избран Джапаридзе (б-к). Выяснилось, что нефтепромышленники отказались принять ультиматум Совета. В связи с этим стачечный комитет постановил: ввиду важности политического момента отказаться от забастовки, опубликовать во всеобщее сведение коллективный договор и те пункты, против которых возражают владельцы, просить СНК ускорить разрешение вопроса о национализации нефтепромышленности, немедленно установить контроль над производством, против нефтепромышленников, отказывающихся подписать договор; принять репрессивные меры вплоть до ареста, стачечному комитету выработать меры ведения производства собственными силами.

В городе сильные волнения на почве хлебного кризиса. Толпа мусульман ворвалась в здание продовольственной управы и заняла ее. Порядок был восстановлен матросами и солдатами.

На съезде ПСР (присутствует 104 делегата от 45 губерний) Брешковская заявляет, что она несколько ушла от политической работы ввиду занятости литературно-издательской деятельностью. Она отрицает обвинения в поправении и говорит, что сохраняет в чистоте учение своих предшественников. Брешковская сожалеет, что партия слишком разрослась за счет чуждых людей и этим потеряла свой моральный авторитет. Вследствие возникших прений вокруг предложения об избрании Брешковской почетной председательницей съезда она снимает свою кандидатуру.

В защиту политики правой части партии выступает Маслов, обвиняющий ЦК в недостаточной поддержке демократической государственности (т. е. правительства Керенского), в забвении интересов Родины и т. д. По его мнению, партия стоит на пути к разложению ввиду откола ряда групп, а стране и революции грозит гибель.