Москва, 8 декабря, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Госдума в своем заявлении в связи с решением МОК призывает «прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом говорится в проекте заявления, который имеется в распоряжении агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госдума с сожалением отмечает, что «двойные стандарты и голословные обвинения, отстранение российских спортсменов от международных спортивных соревнований наносят непоправимый ущерб спорту как средству содействия нравственному, культурному и физическому воспитанию молодежи, делу укрепления сотрудничества и сближения народов мира».

"Отмечаем выводы, сделанные дисциплинарной комиссией МОК, об отсутствии в России государственной системы поддержки допинга и полагаем необходимым восстановление Всемирным антидопинговым агентством аккредитации общероссийской антидопинговой организации», — говорится в документе.

Решение МОК непосредственно влияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые будут иметь возможность выступить на Олимпийских играх, говорится в документе.

«Такие спортсмены не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения антидопинговых правил, равно как не должны чувствовать себя изгоями без национальной идентификации, без гимна, без флага на великом спортивном празднике — Олимпийских играх», — отмечается в заявлении.

Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект постановления, в котором призовет мировое сообщество отказаться от практики голословных обвинений в адрес российских спортсменов и заявит о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения.