Москва, 8 декабря, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В отношении украинских силовиков, продолжающих обстреливать мирных жителей в Донбассе, СКР возбудил новое уголовное дело, заявила 8 декабря официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

По ее словам, дело возбуждено по статье УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Его фигурантами стали военнослужащие ВС Украины и Национальной гвардии.

Они выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны Украины: 5 декабря 2017 года обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

Пострадал один человек. Как полагает следствие, украинские военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему. Кроме того, нарушены положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней.

Мотивом преступления, пояснили в СКР, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков. Она связана с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования на Украине.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к преступлению.