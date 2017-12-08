Барнаул, 8 декабря, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Алтайском краевом театре драмы сегодня, 8 декабря, чествуют лучших работников агропромышленного комплекса региона. По этому случаю глава федерального аграрного министерства Александр Ткачёв направил сельским труженикам поздравление с профессиональным праздником, в котором пожелал им крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и благополучия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

«Сегодня отечественное сельское хозяйство не только сохраняет устойчивый рост производства, но и служит основой благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем дне. Алтайский край во все времена считался одной из основных житниц страны и главной житницей Сибири. Аграрии региона — в числе лидеров по сбору урожая зерновых культур. <…>

Позвольте от всего сердца выразить благодарность всем тем, кто связал свою жизнь с аграрной отраслью, за самоотверженный и добросовестный труд, за достойные показатели в одном из ключевых секторов экономики нашей страны. Вашими усилиями укрепляется продовольственная безопасность региона и всей России», — говорится в телеграмме министра.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская агротехника в поле

Читайте также: Килограмм зерна на килограмм хлеба: кривая арифметика российского АПК

При этом в ней ни слова не сказано о неимоверных трудностях, сложившихся на зерновом рынке. Алтайские крестьяне действительно хорошо поработали на продовольственную безопасность страны. Только зерновых, несмотря на неблагоприятные погодные условия (ураганные ветра и тропические ливни), собрали более 5 миллионов тонн. А что сделало для этой безопасности правительство?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская сельхозтехника стала все чаще продаваться за ненадобностью на интернет-площадках

Как известно, именно сибиряки в этом году оказались самыми незащищёнными государством в связи с двукратным падением цен на зерно и четырехкратным — на гречку. Только одних процентов по кредитам до января 2018 года им предстоит выплатить более 2 миллиардов рублей.

Читайте также: Спасите наши сёла: сигнал SOS обрел новый смысл в российском АПК

В условиях, когда с трудом выращенный урожай стали принимать ниже себестоимости, многие надеялись на то, что включится механизм государственных интервенций. Об этом просили во многих хлебных регионах страны. Но в ответ получили невнятные обещания и объяснения, почему это невыгодный инструмент.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские механизаторы

Между тем, учитывая начавшиеся в этом году приватизационные процессы с регулятором интервенций — Объединенной зерновой компанией — эти надежды, скорее всего, будут напрасными. Также на падение цен повлияла политика УФНС РФ с подписанием хартии об отказе зерновых трейдеров применять в своих схемах НДС. В этой ситуации агрохолдинги и не скрывали, что уронят цену, поскольку остались без посредников, а времени на то, чтобы создать новые торговые цепочки, трейдерам не оставили.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница в колосе

«А мне любопытно, умеют ли читать в Кремле? Одно из крупнейших информагентств страны несколько месяцев бьет тревогу по поводу сложившейся ситуации, а никто ухом не ведет. Чиновники Минсельхоза, жирующие на наши с вами деньги налогоплательщиков, игнорируют запросы СМИ, что само по себе не законно. Но даже если они пришлют отписку, беда в том, что нет реакции на высшем уровне госвласти. Нет ни прогноза, ни координации деятельности разных ведомств. Неожиданно случился урожай, внезапно потребовались зерновозы, случайно выяснилось, что выращенное складывать на хранение некуда. Может, и сеять не нужно было в этом году, раз закрома были полны до упора? Государства не видно за этими внезапностями. Отсутствует государственная аграрная политика. И это опасно. История имеет свойство повторяться», — написал один из участников форума «Крестьянские ведомости».

Читайте также: «Голодный бунт» 1917-го: что общего с Россией сто лет спустя?

Но, судя по праздничному обращению, направленному на Алтай министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачёвым, никто в правительстве до сих пор не задумался: а будут ли силы и средства растить урожай в будущем году? Уже сейчас многие фермеры готовятся к банкротствам и распродают технику и бизнес. У некоторых нет денег даже на то, чтобы вспахать зябь.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда. Алтайский край

В условиях, когда закрома родины перешли в частные руки, когда там же находятся средства для их перевозки и экспортной отгрузки в портах. Это ли не угроза безопасности страны?