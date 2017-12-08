Москва, 8 декабря, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Резкий рост стоимости одного биткоина объясняется уже не столько экономическими, сколько психологическими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

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Стоимость одного биткоина 8 декабря в очередной раз побила рекорд: цена одной единицы криптовалюты превысила 18 тыс. долларов, а капитализация биткоина уже превысила 306 млрд долларов. Накануне курс криптовалюты вырос на 4 тыс. долларов за сутки. При этом еще неделю назад цена одного биткоина достигала 11 тыс. долларов.

«Все понимают, что этот пузырь скоро лопнет, но просто инвесторы думают, что выскочат из этого раньше, чем это произойдет. Обвал будет, когда люди посчитают, что надо сбрасывать. Это уже не экономика, а психология», — считает Жигарев.

Поэтому сегодня сложно прогнозировать, когда именно может обвалится криптовалюта и какого максимума при этом достигнет биткоин, отмечает депутат.

«На спекулятивный спрос пределов нету. Все в ожидании торговли фьючерсами по биткоину (которая должна начаться с 10 декабря), поэтому в росте его курса сыграли роль завышенные ожидания. Плюс количество денег, которые в мире в обороте находятся, показывает, что их явно в излишке и людям не во что вкладываться», — уверен Жигарев.