Москва, 8 декабря, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии и неучастии в Олимпиаде в Корее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Мы считаем, что наши спортсмены в таких условиях не должны ехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным олимпийским флагом. В то же время, если кто-то из спортсменов сочтет возможным поехать, мы не будем их ругать, что-то говорить, какие-то слова, это дело каждого, это выбор по чести, выбор по совести, выбор своей будущей в том числе спортивной карьеры», — заявил Миронов.