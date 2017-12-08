Москва, 8 декабря, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Четверо руководителей шведского фонда East Capital Financials Fund и сам фонд внесены Банком России в «черный список» банкиров. Причина в неудовлетворительной деловой репутации, сообщается в материалах Верховного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Верховный суд отклонил апелляцию фонда на решение ЦБ РФ. В списке, в частности, оказался бывший глава Центробанка Швеции Бенгт Деннис (возглавлял Центробанк с 1982 по 1993 год).Ранее в конце ноября российский суд отказался передавать жалобу фонда на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда. Первый раз в черный список Банка России фонд попал в 2015 году — после отзыва лицензии Пробизнесбанка.

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Кроме Денниса, в список внесены член совета директоров East Capital Financials Fund Жан-Мари Лапорте, председатель совета директоров East Capital Ларс Питер Хоканссон и член совета директоров East Capital Asset Management) Альбин Карл Розенгрен, сообщает «Интерфакс».

Фонд попытался оспорить решение Банка России в Арбитражном суде Москвы в 2016 году, утверждая, что у него не было возможности давать обязательные к исполнению указания Пробизнесбанку. Также он не мог координировать его действия и не обладал доступом к документации — бухгалтерской и управленческой.

В суде же указали, что по закону «Об акционерных обществах», собственники более 10% акций (у фонда было 25% акций) обладают правом выдвигать своих кандидатов в совет директоров и коллегиальный исполнительный орган и влиять на деятельность предприятия. То есть, фонд мог через своего кандидата в совете директоров давать указания для исполнения.

Компания East Capital — это основанный в 1997 году фонд прямых инвестиций, он занимается вложением в финансовый сектор Восточной Европы.

Читайте также: Бывшие топ-менеджеры Пробизнесбанка арестованыБанк России с 12 августа 2015 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пробизнесбанка», входящего в финансовую группу «Лайф». По данным регулятора, руководство «Пробизнесбанка» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением финансовых средств в низкокачественные активы. Ущерб от вывода капитала был оценен в 34 млрд руб.