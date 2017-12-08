Вашингтон, 8 декабря, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В Белом доме пока нет решения насчет участия олимпийской сборной США в Играх, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

getbg.net Олимпийские кольца

По ее словам, власти США хотят, чтобы сборная приняла участие в зимних Олимпийских играх. Однако приоритетом остается безопасность граждан США.

«Защита американцев — это наш ключевой приоритет, и мы работаем с южнокорейцами и другими партнерскими странами над обеспечением безопасности объектов», — написала Сандерс.

Ранее Сандерс подтвердила, что официально власти страны пока не рекомендовали национальной сборной отправляться в Южную Корею. По ее словам, в настоящее время идет межведомственный процесс рассмотрения этого вопроса.

Вопрос пока остается открытым в связи с действиями КНДР. Речь идет о ракетной и ядерной программе Северной Кореи и об угрозе эскалации конфликта в регионе.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной: власти КНДР 7 декабря заявили о неизбежности войны и готовности к ней. Так Пхеньян отреагировал на масштабные совместные учения в Южной Корее с участием войск США.