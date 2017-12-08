Вашингтон, 8 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поделился впечатлениями о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча происходила в Вене 7 декабря на полях заседания СМИД ОБСЕ. Сообщение опубликовано пресс-службой Госдепартамента США.

Ши Рекс Тиллерсон

Тиллерсон заявил, что рассчитывает на дальнейший прогресс в переговорах, а также отметил, что такие вопросы невозможно решить одной встречей.

«Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество. Однако решено не всё. В действительности, нельзя решить это за одну встречу», — сказал он.

Как сообщалось ранее, встреча состоялась 7 декабря в Вене. Лавров и Тиллерсон, помимо ситуации на Украине, обсуждали Сирию, КНДР, а также перенос посольства США из Тель-Авива и Иерусалим.