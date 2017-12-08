Москва, 8 декабря, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. объектов террористических группировок уничтожено в Сирии российскими ВКС, 8 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Рудской

За этот период ВКС РФ провели около 550 боевых вылетов. Под контроль взято более 2,5 тыс. км2 территорий.

Также отмечается, что за неделю дежурными силами ПВО выполнено пять полетов на перехват у российских границ. Нарушения границ России не допущено.

Напомним, за предыдущую неделю российские ВКС сровняли с землей более 910 объектов международного терроризма в Сирии. Российская авиация провела в Сирии порядка 420 боевых вылетов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что в последние дни работа ВКС РФ в Сирии была беспрецедентно напряженной.

Как уточнил Рудской, в течение последних пяти суток Сирийской арабской армией уничтожено 550 террористов, 130 смертников, шесть танков и 14 джихад-мобилей. ВКС РФ оказывали поддержку с воздуха, ежедневно проводя до 100 и более боевых вылетов.

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