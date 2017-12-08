Вашингтон, 8 декабря, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Минимального значения со дня инаугурации достиг рейтинг популярности американского президента Дональда Трампа, сообщается на сайте исследовательского центра Pew Research Center.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Рейтинг Трампа в США составляет на сегодняшний день 32%. 63% соотечественников не одобряют действий главы государства.

Уточняется, что опрос проведен среди полутора тысяч граждан США — в период с 29 ноября по 4 декабря 2017 года.

Отметим, что Трамп теряет рейтинговые позиции на протяжении нескольких последних месяцев. Так, в октябре его популярность не превышала 33% (данные Gallup).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным CNN/ССР, по состоянию на конец ноября рейтинг популярности Трампа составлял 36%. Опрос проведен среди 1,021 тыс. человек — в период со 2 по 5 ноября 2017 года.

При этом поддержка Трампа у однопартийцев все еще высока, в то время как среди представителей Демократической партии — резко снизилась за десять месяцев.