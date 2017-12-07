Москва, 7 декабря, 2017, 22:17 — ИА Регнум. По итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене главы делегаций стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роже-Лакан приняли совместное заявление.

osce.org Заседание Совета МИД ОБСЕ

«Мы, главы делегаций стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роже-Лакан — остаемся едиными в нашей приверженности делу мирного урегулирования нагорно — карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов. Мы вновь заявляем о нашей совместной приверженности переговорам о мирном урегулировании этого конфликта как единственного способа добиться реального примирения с народами региона», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Главы делегаций приветствуют возобновление диалога на высоком уровне между президентами Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября, а также встречу министров иностранных дел, которая состоялась 6 декабря в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы.

«Мы выражаем удовлетворение в связи с активизацией переговоров и призываем стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссных решений основных вопросов политического урегулирования. Дальнейшие задержки только усложнят ситуацию и могут поставить под сомнение приверженность сторон достижению прочного соглашения», — отмечается в документе.

Относительно заявленного обязательства двух президентов принять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, представители стран-сопредседателей настоятельно призывают Баку и Ереван принять расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы», — отмечают подписавшие документ дипломаты. Авторы заявления также приветствуют рассмотрение сторонами предложений сопредседателей, направленных на восстановление контактов между народами Армении и Азербайджана и поддержку Международного комитета Красного Креста в его усилиях по продвижению обмена данными о пропавших без вести лицах, а также призывают стороны избегать ненужной политизации этих важных гуманитарных шагов.

«Наши страны по-прежнему готовы тесно сотрудничать со сторонами в достижении прочного и мирного урегулирования. Мы поручили нашим сопредседателям продолжать посреднические мероприятия по содействию компромиссам в отношении рабочих предложений, представленных сторонами, но подчеркиваем, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана», — подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вене 6 декабря состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

Встреча министров состоялась при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

«Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве», — говорилось в сообщении МИД Армении по итогам встречи.

В нём также уточнялось, что по предложению сопредседателей Минской группы Налбандян и Мамедъяров договорились провести следующую встречу в начале 2018 года. В ходе встречи также были обсуждены сроки следующего визита сопредседателей в регион.