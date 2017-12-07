Москва, 7 декабря, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) России просит наделить ведомство правом устанавливать «мигалки» на транспортные средства, используемые для поиска незаконно ввезённой в Россию продукции, подпадающей под действие продовольственного эмбарго. Проект соответствующего указа президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, в системе российских таможенных органов было создано 35 мобильных групп для осуществления проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в Россию запрещённых товаров.

Для обеспечения работы этих групп правительством было выделено 217 млн рублей из бюджета. Средства были направлены на закупку 35 комплексов на базе транспортных средств повышенной проходимости, оборудованных техническими средствами контроля: автоматизированными рабочими местами, телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации и источниками бесперебойного питания.

Однако всех обозначенных технических средств, по мнению ФТС, недостаточно для обеспечения эффективной работы мобильных групп.

Ведомство напоминает, что в соответствии с законодательством таможенные органы наделены правом самостоятельной остановки транспортных средств с целью осуществления таможенного контроля автомобилей и перевозимых на них товаров.

«Таким образом, для оперативного использования 35 мобильных комплексов требуется установление на них устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, для чего необходимо внести соответствующее изменение в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств», — говорится в документе.

Напомним, продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза и ряда других государств Россия ввела в 2014 году. Запрет на ввоз продовольствия распространяется на страны, которые присоединились к санкциям против России.