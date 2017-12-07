* запрещённая в России организация

Сана, 7 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что ответит на решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим и готова «защищать» палестинцев, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аль-Каида (запрещенная в России организация)

«Это явный вызов мусульманскому миру… Перед лицом этих серьезных событий мы поддерживаем наших людей в Палестине и поможем им их всем, чем обладаем», — говорится в заявлении исламистской организации.

Группировка призвала помогать палестинскому сопротивлению «деньгами и оружием», а также обратилась к мусульманам с требованием максимально жесткой реакции на действия США.

«Если вы не будете ничего делать… тогда завтра будут проданы самые святые места… и Мекка, и тогда вы не найдете никого, кто бы защитил ее», — заявляет «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее «умеренное» палестинское движение ФАТХ объявило «дни гнева» в ответ на признание Иерусалима столицей еврейского государства со стороны Белого дома, а «радикальное» палестинское движение ХАМАС объявило о начале новой интифады.

Впрочем, противодействовать переносу американского посольства в Иерусалим намерены не только радикалы — практически все мусульманские страны и крупнейшие мусульманские объединения выразили протест действиям президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, еще до официального объявления о переносе американского посольства в Иерусалим стало известно, что Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества проведут в связи с «опасными решениями» Трампа экстренный саммит в Иордании — встреча назначена на 9—10 декабря.

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