Москва, 8 декабря, 2017, 00:42 — ИА Регнум. В Москве состоялось торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. В открытии центра в Москве приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. По словам вице-премьера, на сегодняшний день уже 80 тыс. человек оставили заявки на получение такого паспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM В первый день работы центра желающих получить паспорт болельщика было очень много

«Паспорт болельщика позволяет иностранным гражданам находиться без визы в РФ за 10 дней до чемпионата мира и 10 дней спустя. Владелец такого паспорта сможет оперативно передвигаться внутри страны бесплатно. Также параллельно откроется сервис бесплатных проездов на ЖД транспорте между городами — участниками ЧМ. Будет достаточно паспорта болельщика и билета. Сервис запущен, и каждый может забронировать поездку. Вы можете за четыре часа прийти в тот город, где будете смотреть матч, и спустя четыре часа уехать в тот город, который принимает та команда, за которую вы болеете», — подчеркнул Виталий Мутко.

Отметим, что паспорт болельщика можно получить как в электронной форме, так и по почте, а также в специализированных центрах, которые сейчас открываются в пяти городах России. К концу 2017 года к выдаче подключатся ещё три города. Паспорт болельщика даст возможность удобного посещения матчей, бесплатный проезд внутри целевого города и из аэропорта, он также является главный элементом безопасности на стадионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорт болельщика — украшает

Паспорт представляет собой ламинированную карточку с фото и ФИО его владельца на русском языке и латинице. Главная составляющая удостоверения — особый магнитный чип, в котором хранится подробная информация о хозяине fan-ID.

«Паспорт болельщика первой ввела Россия. Кубок конфедераций доказал, что система надежна, более полумиллиона болельщиков успешно получили паспорта, и иностранным гостям был легко организован доступ на стадион. Главный смысл — он осуществляет все предварительные проверки доступа на стадион. Мы минимизируем контроль на самом стадионе, так как правоохранительные органы уже всё знают об этом человеке, и нет дополнительных претензий, соблюдается баланс между безопасностью и комфортом. Безопасность превыше всего», — подчеркнул Николай Никифоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Никифоров

Отметим, для оформления заявки при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и бланк заказа билета или сам билет на матч. Так, во время проведения Кубка конфедераций 90% болельщиков смогли прийти заранее и получить заветную карту.

«Убежден, что и для Кубка конфедераций, и для чемпионата мира технология паспорта болельщика станет неким стандартом и будет тиражироваться в других государствах. Я рад, что наши цифровые технологии позволяют это сделать», — отметил Никифоров.

Добавим, впервые паспорт болельщика был опробован в ходе сочинской Олимпиады, данный опыт оказался положительным. Следующими, кто испытал fan-ID, стали зрители Кубка конфедераций 2017 — первые карты были выданы в 2016 году, их получили обладатели VIP-билетов. Массовая выдача удостоверений зрителей для чемпионата мира — 2018 начнётся в декабре 2017 года. Всего планируется выдать около 3 млн идентификаторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что угрозы участию сборной России в домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года не существует.

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