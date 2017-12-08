Белгород, 8 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. В отличие от многих соседей по Черноземью, в непростые постперестроечные годы Белгород пытался не выживать, а жить и развиваться. Удавалось не всё, и тем не менее репутацию самого благоустроенного и комфортного города в округе один из самых небольших областных центров России (население — всего 391 тыс. человек) завоевал и твердо удерживает. Проблем у города много, и тем не менее «а вот в Белгороде…» — один из самых весомых аргументов в спорах о городском благоустройстве у воронежцев, курян, орловцев… Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, отчего белгородцам так завидуют соседи и как меняется город, из года в год сохраняющий звание самого чистого и приспособленного для жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Гражданский проспект

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкция набережной реки Везёлки

Набережная реки Везёлки стала объектом масштабной реконструкции после того, как в 2017 году Белгород включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и выдали из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей. Часть из этих денег направили на благоустройство городских дворов, а другу часть — на преображение набережной. Набережную в качестве объекта благоустройства выбрали сами горожане на голосовании, которое прошло в апреле. На берегу реки должны появиться пешеходная зона и велозона, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, скульптуры. Для оформления набережной выбрали эко-стиль. Большая часть набережной останется неукрепленной, зато авторы проекта пообещали сохранить все деревья.

Марина Каширская ИА REGNUM Мост через Везёлку

В начале декабря в Белгороде организовали выставку проектов благоустройства набережной. Над выставкой работа департамент строительства и архитектуры совместно с конструкторским бюро «Стрелка». После завершения выставки профильный департамент рассмотрит замечания и предложения, которые горожане могли оставить прямо у стендов в специальных ящиках.

Марина Каширская ИА REGNUM Работы продолжаются и в выходные

Парка Победы, который прилегает к набережной, реконструкция тоже коснулась. Например, с сентября там идет строительство дренажно-лучевой системы. Колодец и дренажные каналы должны собирать грунтовые воды, чтобы спасти парк от затопления.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник «Победа в Великой Отечественной войне»

В мае 2018 года парк Победы и набережная станут местом проведения форума по ландшафтной архитектуре и дизайну «Зелёная столица», который пройдет в Белгороде во второй раз.

Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» начали строить в 1984 году. В 1985-м был открыт «Зал боевой славы», сам музей — в 1987 году. Музей является самым часто посещаемым в Белгороде, а расположенная в нем диорама «Прохоровское танковое сражение» — самой крупной в стране. На площадке перед музеем выставлены образцы военной техники.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-диорама «Курская битва»

Также на берегу реки Везёлки, рядом с мостом, располагается сквер для молодоженов и ротонда с памятником святым Петру и Февронии. Скульптурная композиция была открыта в 2013 года и кроме памятника и ротонды включает таблички с клятвами жениха и невесты, которые молодожены могут прочитать друг другу. Также в сквере установлено несколько кованых деревьев, на которых молодожены в день свадьбы оставляют замки и ленточки.

Марина Каширская ИА REGNUM Сквер для молодоженов

Художественный музей, который ведет свою историю с конца XX века, всегда располагался на Императорской улице (так раньше назывался Гражданский проспект), но в других помещениях. Основой художественной коллекции послужили картины белгородца Михаила Добронравова, переданные городу его вдовой, и другие работы белгородских художников. Новое здание художественной галереи начали возводить в 2006 и открыли в 2007 году.

Соборная площадь — главная площадь Белгорода — за всю историю существования претерпела значительные изменения. До 2004 года она называлась площадью Революции. Главной достопримечательностью здесь является здание правительства Белгородской области, где с 1993 года заседает бессменный губернатор Евгений Савченко, и «визитка» города — гостиница «Белгород».

Марина Каширская ИА REGNUM Соборная площадь

Перед зданием правительства до 2013 года находился памятник Владимиру Ленину, однако его перенесли на Народный бульвар, а место на площади заняла стела «Город воинской славы». Это звание Белгород получил еще в 2007 году — первым в стране. Зато из-за протестов горожан установка стелы затянулась надолго. Перед Новым годом на главной площади устанавливают елку.

Марина Каширская ИА REGNUM Здание областного правительства и стела «Город воинской славы»

Часовня Святого равноапостольного князя Владимира — еще одна из достопримечательностей Соборной площади. Она была открыта в 2015 году, в 104-летнюю годовщину канонизации святителя Иоасафа Белгородского, 1000-летнюю годовщину преставления Крестителя Руси. Мраморная часовня была возведена «попечением рабов Божиих» — губернатора Евгения Савченко и Владимира Зотова (ООО «ГК Агро-Белогорье»).

Марина Каширская ИА REGNUM Часовня Святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода

Часовня стала не первым церковным строением на площади: до революции там стоял Рождество-Богородицкий женский монастырь, позже разрушенный.

В здание на Соборной площади театр, история которого ведется с 1930-х годов, переехал в 1962 году. На базе театра в 1988 году впервые прошел первый в стране актерский фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину», существующий до сих пор.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина

Памятник актеру Михаилу Щепкину рядом с Белгородским государственным академическим драматическим театром им. М. С. Щепкина находился не всегда. Первоначально монумент был установлен в 1988 году недалеко от Смоленского собора, а уже в 1998 году его перенесли на Соборную площадь.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Михаилу Щепкину

Мемориал «Вечный огонь» установлен на Братской могиле погибших в 1918—1919 и 1941—1943 годах. Скульптурная композиция над Вечным огнем изображает скорбящую мать с маленьким ребёнком, держащим венок с надписью «Слава Героям!». По обе стороны мемориала установлены плиты с рельефными изображениями Солдата и Рабочего, а на обратной стороне плит выбиты имена захороненных. Памятник был установлен в 1959 году.

Вслед за набережной Везёлки власти решили преобразить и главную городскую площадь, превратив ее в место отдыха. На площади должны появиться места отдыха, вертикальное озеленение, модульные инсталляции и световые элементы, а также мобильные павильоны для культурных мероприятий и уличные библиотеки. При этом все объекты должны быть мобильными и легко трансформироваться и убираться для проведения массовых мероприятий. Организаторы конкурса на лучший проект признались, что у площади отсутствует «архитектурная индивидуальность», а для горожан она не представляет интереса большую часть года — люди собираются на ней только в дни массовых гуляний.

Аллея Дружбы — аллея городов-побратимов Белгорода: Евпатория, Севастополь, Заозёрск, Орёл (Россия), Херне (Германия), Ниш (Сербия), Вышгород, Харьков, Прилуки (Украина), Ополе (Польша) и Луганск. Перед аллеей располагается столб с указателями всех городов, а также кованое «дерево дружбы», которое символизирует связь между городами-побратимами. На самой аллее установлены кованые листья с изображенными на них гербами городов-побратимов.

Марина Каширская ИА REGNUM Аллея дружбы городов-побратимов

Завершается аллея Дружбы Пасхальным фонтаном, открытым в 2013 году в праздник Пасхи. Современный фонтан — почти копия своего предшественника, который стоял на том же месте в XIX веке, но был разрушен. Внешний облик фонтана восстанавливали по документальным свидетельствам. Еще раньше на этом месте располагался источник, снабжавший водой Рождество-Богородицкий монастырь на Соборной площади.

Марина Каширская ИА REGNUM Пасхальный фонтан

Бывший гимнастический зал в Белгороде — памятник архитектуры XIX века. О судьбе этого здания до революции мало что известно, кроме факта, что в нем располагался первый в Белгороде спортивный зал. В советское время дом был жилым, а сейчас в нём располагаются офисы.

Марина Каширская ИА REGNUM Бывший гимнастический зал — памятник архитектуры XIX века

Номера Вейнбаума с магазином, аптекой Когана и типографией. Этот памятник архитектуры тоже относится к XIX веку. В 1917 году в этом здании находился штаб сводного отряда революционных матросов, солдат и красноармейцев, разгромившего под Белгородом батальоны корниловцев. На стене дома установлен соответствующий памятный знак. Сейчас там располагается областное управление культуры.

Впрочем, многочисленные стройки и реконструкции, смены названий — далеко не последние изменения, которые ждут центр Белгорода. Например, в конце ноября в правительстве области была представлена концепция «Белгород Сити», разработанная харьковским архитектурным бюро. Согласно этой концепции, административный центр города «переедет» в юго-западную часть Белгорода. По мнению губернатора, давшего высокую оценку этому проекту, переезд поможет разгрузить центр города от автомобилей чиновников, госслужащих и работников различных организаций, что, в свою очередь, уменьшит пробки. Правда, когда именно в Белгороде настанет светлое будущее без пробок — пока не ясно.