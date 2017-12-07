Москва, 7 декабря, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане «висят на волоске» после заявления МИД КНДР о неизбежности войны на полуострове, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«С учётом заявлений Пхеньяна о неизбежности войны с США, Олимпийские игры вообще висят на волоске. Об этом надо бы Баху думать, а не инквизицию устраивать», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Сенатор также прокомментировал заявление министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, которое выразило сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от Олимпиады и призвало российских спортсменов участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Южная Корея сожалеет о решении МОК. Понятно, почему: оно подрывает Олимпийские игры, вносит в них привкус политического сговора. Это решение не прославит МОК», — констатировал Пушков.

Напомним, ранее сенатор Франц Клинцевич также связал заявление Пхеньяна с предстоящими Играми в Южной Корее и отметил, что теперь «далеко не факт, что Олимпиада в Пхёнчхане вообще состоится».

«Не удивительно, что почти тут же Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпийские игры и выступить хотя бы под нейтральным флагом… В Сеуле прекрасно понимают, что участие российских спортсменов в Олимпиаде в какой-то степени связывает КНДР руки», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря в МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также последние заявления Вашингтона «являются предупреждением, что Пхеньян должен готовиться к войне на полуострове», и на сегодняшний день остаётся только один вопрос: когда начнётся война.

«Мы не желаем войны, но и избегать ее не будем», — заявили в Пхеньяне.