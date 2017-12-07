Вена, 7 декабря, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали встречу на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене, сообщает 7 декабря российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Twitter.

Ru.usembassy.gov Лавров и Тиллерсон

В ходе переговоров Лавров и Тиллерсон обсудят вопросы сирийского урегулирования, ситуацию на Украине и вокруг Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря заместитель глав МИД Сергей Рябков заявил, что главы внешнеполитических ведомств России и США в ходе СМИД в Вене обязательно должны обсудить ситуацию вокруг Корейского полуострова. В ходе встречи российская сторона намерена отстоять точку зрения на политико-дипломатическое урегулирование ситуации в КНДР

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Рябков также добавил, что в ходе встречи на полях СМИД в Вене Россия и США обсудят ситуацию на Украине.

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Мария Захарова в ходе брифинга 6 декабря сказала, что главы МИД также должны обсудить ситуацию с российскими СМИ в США.

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