Кишинёв, 7 декабря, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет закон о запрете российских информационно-аналитических телевизионных программ. Как заявил Додон, этот закон, принятый по инициативе правящей Демпартии, «не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Президент уверен, что усиление антироссийской риторики Кишинёва направлено на то, чтобы испортить отношения с «нашим стратегическим партнером» — Россией. «Маловероятно, что такого рода идеи, которые являются частью большого плана разжигания антироссийской истерики в стране — исключительно «продукт» Демпартии. Очевидно, что это также просьба извне, которая вписывается в общую, глобальную картину, направленную против России», — добавил он.

«Запреты не помогут, люди будут смотреть то, что они хотят, а не то, что им навязывают. Наоборот, то, что запрещают, будут искать с ещё большим интересом», — уверен Додон.

Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не подпишет принятый парламентом закон. А оценку действий властей, по его словам, дадут «не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, Вашингтона, а простые граждане Молдавии на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в историю».

Напомним, по решению Конституционного суда Молдавии, президент страны не может заблокировать принимаемые парламентом законы. В случае его отказа подписать документ правом подписи наделяется спикер парламента Андриан Канду.

Парламент Молдавии 7 декабря принял закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио. За нарушение этого положения введены крупные штрафы. В правящей Демпартии заявляют, что это означает борьбу с «российской пропагандой». Коммунисты и социалисты запрет не поддержали. Депутат от Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что принятие закона приурочено к визиту в США лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, где он сможет отчитаться о «запрете российской пропаганды».

Ранее Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказалась от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. С начала 2017 года появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Напомним также, что демократы и социалисты совместно инициировали переход к смешанной системе выборов, которая выгодна Демпартии и, по мнению экспертов, позволит партии Плахотнюка сохранить власть и после парламентских выборов 2018 года. Молдавская оппозиция выступила категорически против избирательной реформы Плахотнюка — Додона.