* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Работа авиации ВКС России в Сирии была беспрецедентно напряжённой в последние дни операции против по разгрому террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской на брифинге 7 декабря.

Mil.ru Сергей Рудской

По его словам, за последние пять суток сирийскими правительственными силами было уничтожено 550 террористов, 130 смертников, шесть танков и 14 джихад-мобилей.

Для поддержки наступающих войск авиацией ВКС России ежедневно совершалось до 100 и более боевых вылетов, наносилось до 250 ударов по позициям боевиков и их складам с вооружением и боеприпасами.

Бомбардировщики Ту-22М3, совершавшие вылеты с аэродромов на территории России, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолётовылета.

Рудской также отметил, что значительный вклад в разгром террористов внесли российские Силы специальных операций (ССО), которые обеспечивали наведение авиации на объекты боевиков и уничтожение значимых главарей бандформирований в тылу противника.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии.

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