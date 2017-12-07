Вашингтон, 7 декабря, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нормализация российско-американских отношений для Вашингтона крайне важна, однако этому процессу мешает вопрос урегулирования кризиса на Украине. Соответствующее заявление Тиллерсон сделал сегодня, 7 декабря.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией, чего бы мы очень хотели», — сказал Тиллерсон.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российско-американские отношения необходимо улучшать.

«Важно, чтобы отношения России и США были лучше. Важно, чтобы страны <…> имели более позитивные отношения. Но мешает вопрос Украины», — пояснил Тиллерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понимании США нормализация российско-американских отношений — это когда Москва подчиняется требованиям Вашингтона.

Другими словами, Москва должна сдать Крым Украине и принудить народные республики Донбасса к капитуляции перед Киевом. Тогда США готовы нормализовать российско-американские отношения.