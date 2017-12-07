Москва, 7 декабря, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Правительство России будет поддерживать любое решение российских спортсменов, заявил 7 декабря заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко на торжественном открытии центров регистрации и выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вице-премьер отметил, что вокруг российского спорта «идёт постоянное нагнетание» и попытка дискредитировать его образ в то время, как за последние два года произошли десятки допинговых скандалов в норвежском, британском и американском спорте, однако никто никаких комиссий не создавал и не собирается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Решение комиссии не считаем абсолютно справедливым. Есть нарушения, мы их признали в 2014 году, но мы не могли их сами установить, мир это должен знать, всё контролируется WADA, не могут чиновники, правительство ничего перепроверять, это не наше дело. Первое, есть кого отправлять в отставку. Второе, сейчас я просто должен быть рядом с теми спортсменами, которые, я абсолютно уверен, незаконно наказаны», — подчеркнул вице-премьер.

Виталий Мутко также отметил, что с точки зрения проблем с допингом Россия — не главная страна. Любая олимпийская медаль была честно завоёвана, и Россия будет это отстаивать.

«Возьмите последний год, мы контролируемся международным сообществом, посмотрите на табло, всего 0,5% нарушений. Россия никогда не поощряла допинг. Россия после создания Министерства спорта открыла границу в 1960 году, и вся схема манипуляции шла к нулю, и поэтому те люди убежали и начинают сейчас обвинять Россию. Мы открыли границу, услышьте, спортсмен посменно находится 365 дней в году под контролем, к нему в любой момент могут приехать, взять пробу и вывезти из России. А наши спортсмены ещё входят в топовый список. Здесь нагнетание вокруг спорта, попытка дискредитировать его», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что угрозы участию сборной России в чемпионате мира по футболу-2018 не существует.

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