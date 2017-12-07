Париж, 7 декабря, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), строящийся на юге Франции, готов на 50%. Ожидается, что первую плазму на нём получат в 2025 году, пишет The Guardian.

CeCILL ITER Макет термоядерного реактора (сечение)

Как пояснил генеральный директор проекта Бернар Биго, заявленный промежуточный результат говорит о том, что строительство реактора и инфраструктуры, несмотря на возникшие ранее трудности, технически осуществимо и будет завершено.

О препятствиях на пути воплощения проекта в жизнь стало известно в 2013 году, тогда Биго и был назначен руководителем проекта.

Реактор ITER, в создании которого участвуют Россия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, США и страны Евросоюза, считается самым сложным в истории человечества научно-техническим сооружением. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 20 млрд евро.

Чтобы осуществить водородный синтез и получить в дальнейшем чистую и дешевую энергию, требуется разогреть плазму в реакторе до температуры, в 10 раз превышающую жар ядра Солнца — до 150 млн градусов Цельсия. Управлять синтезом будут сверхпроводящие магниты, охлажденные до — 269 градусов Цельсия.

Строительство реактора началось в 2007 году в исследовательском центре Кадараш на расстоянии 60 км от Марселя. Новая технология будет более безопасной и доступной по сравнению с существующей энергетикой, а ее влияние на окружающую среду будет незначительным.

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