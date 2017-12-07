Москва, 7 декабря, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Предварительные итоги расследования причин неудачного пуска ракеты «Союз-2.1б» могут быть оглашены 11 декабря. Об этом журналистам заявил председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

Mil.ru РН Союз-2.1б

«Комиссия свои предварительные итоги будет докладывать где-то в понедельник», — сказал Коптев.

Расследование проводится аварийной комиссией Роскосмоса. Никакой приоритетной версии аварии на сегодняшний день нет.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлён старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту. После отделения разгонного блока «Фрегат» аппараты не вышли на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, все пуски ракет с разгонным блоком «Фрегат» приостановлены. Следующий старт с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря, также отменён.

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