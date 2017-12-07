Кишинёв, 7 декабря, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 7 декабря принял закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты от правящей Демпартии и их партнеры по коалиции, а также депутаты-либералы проголосовали за соответствующие поправки в Кодекс о телерадио сразу в двух чтениях.

espensorvik Телеэфир

Согласно поправкам, на молдавском телевидении и радио разрешено транслировать новости и аналитические программы только из тех стран, которые ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении, к числу коих Россия не относится. За нарушение этого положения введены крупные штрафы. В правящей Демпартии заявляют, что это означает борьбу с «российской пропагандой».

Коммунисты и социалисты запрет не поддержали. Депутат от Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что принятие закона приурочено к визиту в США лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, где он сможет отчитаться о «запрете российской пропаганды».

Ранее Владимир Плахотнюк объявил о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Некоторое время назад Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказалась от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. С начала 2017 года появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В российском МИД в июне выразили сожаление в связи с инициированным властями Молдавии запретом на трансляцию в республике российских информационных и новостных программ. Как заявил тогда замглавы МИД РФ Григорий Карасин, «по сути дела, речь идет об информационной блокаде своего собственного населения».