Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Новый год — не время чудес. Так решили чиновники Ростова-на-Дону и последовали примеру других российских городов, запретив детским садам приглашать Деда Мороза. Родители детей, конечно, возмутились введённым табу, ведь во все времена главный семейный праздник у малышей ассоциируется с появлением сказочного волшебника. Как сообщает ИА REGNUM, было составлено обращение, которое мамы и папы должны были адресовать сити-менеджеру города-миллионника Виталию Кушнарёву.

Yogi555 Дед Мороз ждет гостей

«Как объяснить ребёнку в садике, что он будет рассказывать стихи, петь песни про зимушку, ёлочку, Дедушку Мороза, водить хороводы и праздновать встречу Нового года без главных героев этого праздника? А, самое главное, как объяснить, что в этом году волшебник не подарит детям подарки? Разве можно лишать детей новогоднего сюрприза? Для некоторых детей праздник в садике единственный. У родителей действительно может не быть возможности отвести ребёнка на другие представления, не говоря уже о приглашении Деда Мороза домой», — говорилось в петиции.

За пару дней поддержать обращение успели около 300 родителей. Они отмечали, что для детей этот запрет омрачит долгожданный праздник. Многие просто недоумевают, чем же так провинился Дед Мороз, что на него просто-напросто объявлено табу.

И дело, возможно, получило бы какое-то развитие, но тут вмешались «высшие силы». Родителей в приказном порядке «попросили прекратить сбор подписей». В ином случае лишиться работы могли люди, которые не виноваты в сложившейся ситуации. Как выяснилось, решение о запрете Деда Мороза поступило «сверху». Оказывается, что введением табу на сказочного персонажа чиновники решили бороться с коррупцией.

«Заведующие детских садов не имеют права привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей за родительский счет — это прописано в федеральном законе. Сыграть Деда Мороза и Снегурочку могут прекрасно воспитатели, сотрудники городского дома творчества, в крайнем случае, мамы и папы. Наша задача — обеспечить безопасность детского мероприятия (ведь неизвестно, что за человек этот аниматор) и не допустить поборов», — цитирует заместитель начальника отдела образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону Сергей Игнатенко интернет-портал 161.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно такая же проблема возникла в Новосибирске. Здесь против сказочного волшебника, испокон веков радующего детей в канун Нового года, выступили даже психологи. Оказывается, не всем малышам приходится по душе Дед Мороз. После поднятой шумихи ситуация прояснилась. Мэрия Новосибирска даже попросила сообщать о запретах на участие Деда Мороза на новогодних утренниках в детских садах.

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