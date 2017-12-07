Омск, 7 декабря, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Омской области сегодня, 7 декабря, были обнародованы весьма любопытные данные, которые должны дать почву для размышлений властям. Например, выяснилось, что средняя зарплата школьных учителей в регионе составляет 16 тысяч 750 рублей при средней недельной нагрузке более 25 часов. Эти нерадостные цифры ИА REGNUM озвучили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Омской области.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

При этом, по данным Росстата, за девять месяцев 2017 года средняя зарплата учителя в Омске составляла 25 тысяч 936 рублей. Однако реальная ситуация оказалась далека от статистических данных.

По информации народофронтовцев, в Омске и в районах области зарплата учителя начисляется исходя из нормы рабочего времени 36 часов в неделю и формируется из нескольких частей. Это окладная часть (8 тыс. 164 рубля), примерно 10% за проверку тетрадей, надбавки за классное руководство (порядка 1 тыс. рублей) и кружковую работу (около 3—4 тыс. рублей). Итого — 12—13 тысяч рублей. Чтобы заработать больше, учителя вынуждены брать по две и более ставки.

По итогам проведённого ОНФ мониторинга, Омск вошёл в десятку регионов России с самой низкой заработной платой и стоимостью часа учебной работы учителя.

Добавим, по информации Минобрнауки России, к началу 2017 года в общеобразовательных организациях Омской области насчитывалось 16,7 тыс. педагогических работников, в том числе 14,2 тыс. учителей. Преобладающее число учителей (89%) — женщины. Около 30% от общего числа — учителя начальных классов; 13% преподают русский язык и литературу; 10% — математику; 9% — иностранные языки; 7% — физкультуру; 6% — историю, экономику, право, обществознание; по 3% — физику, географию, биологию.

В Омскстате уточнили, что около 70% учителей региона имеют стаж педагогической работы более 15 лет. Доля учителей моложе 35 лет — 22%. А 55% педагогов относятся к возрастной группе от 45 лет и старше.

Также сегодня, в преддверии Всемирного дня борьбы с коррупцией (9 декабря), в Омской области была озвучена ещё одна любопытная цифра. Оказалось, что средняя сумма взятки по региону составляет 106 тысяч рублей.

В прокуратуре Омской области ИА REGNUM сообщили, что с начала текущего года по материалам проведенных прокурорами проверок возбуждено 25 уголовных дел о коррупционных преступлениях. По постановлениям прокуроров к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлекли свыше 40 человек. За 11 месяцев 2017 года в суды для рассмотрения по существу направлено 130 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. В свою очередь, суды с вынесением итоговых решений рассмотрели 98 уголовных дел в отношении 100 лиц. 46 человек осуждены по фактам взяточничества, 47 — за совершение хищений с использованием служебного положения. Согласно приговорам судов, 12 человек получили наказание в виде лишения свободы, 46 — лишения свободы условно, 30 человек были оштрафованы.

«За год средняя сумма взятки увеличилась в пять раз. В этом году выявлено 66 фактов, из них 12 — в крупном размере, тогда как в прошлом году было всего три таких преступления. Средняя сумма взятки по области составила 106 тысяч рублей», — цитирует портал Оm1.ru начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области Алексея Похиленко.

По информации начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергея Цериградских, самая большая сумма взятки в регионе была выявлена в ходе расследования уголовного дела в отношении четырех сотрудниц депимущества — 600 тысяч рублей. Максимальный размер дачи взятки в 2016 году составил 400 тысяч рублей. Эта сумма была передана сотруднику полиции.

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