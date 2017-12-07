Москва, 7 декабря, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой

Allexsalon Школа

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В первых числах декабря под эгидой Министерства образования и науки во всех школах нашей страны прошли уроки по профилактике ВИЧ.

В разработанных Министерством методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского открытого интернет-урока «День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции» сказано о необходимости «воспитания и социализации подрастающего поколения в условиях современного общества, отличающегося высоким уровнем рисков». Родительская общественность полностью поддерживает эти благие начинания. Однако у нынешней широкой всероссийской кампании по распространению знаний о профилактике ВИЧ среди детей есть несколько черт, вызывающих у родителей серьезное беспокойство.

Первая черта. Программа урока не является полностью унифицированной и стандартизированной. Это дает возможность специалистам с совершенно разным уровнем ответственности и компетентности предоставлять детям информацию на столь деликатную и сложную тему. А опыт показывает, что информация детям предоставляется порой совсем неоднозначная.

Эксперты РВС изучили несколько программ по профилактике ВИЧ, в которых была обнаружена скрытая пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Ярким примером тут может послужить программа «Базовые знания по профилактике ВИЧ», преподававшаяся в школах города Челябинска. В этой и многих других подобных программах содержатся элементы широкого сексуального просвещения. Основное содержание таких программ — это рассказы детям о так называемом безопасном сексе. Именно реклама «безопасного» секса часто оказывается самой важной мерой профилактики для борцов с распространением ВИЧ/СПИДа.

При этом «ответственным половым поведением» авторами называется использование презервативов. По сути, подобные программы часто являются пропагандой половой распущенности. Сами разговоры о том, как надо использовать презервативы и что это «безопасное поведение», снимают у детей внутренний психологический запрет на вступление в ранние половые связи, разрушают всё еще пока существующую в нашем обществе норму, осуждающую подобные связи.

Кроме того, разработанный Министерством образования и науки сценарий организации и проведения интернет-урока предусматривает высказывание мнений так называемых приглашенных экспертов. В качестве экспертов могут выступать лица, не являющиеся педагогами. Список этих самых лиц является открытым и позволяет приглашать на уроки и вести с детьми разговоры о сексе кого угодно. В сценарии в качестве экспертов в школы предлагается приглашать в том числе и сотрудников Центров профилактики СПИД. И мы столкнулись с тем, что на одном из уроков по профилактике ВИЧ по упомянутой выше челябинской программе такой «эксперт» рассказывала 14-летним детям об особенностях орального и анального секса, а также предлагала им пуститься «во все тяжкие», главное — использовать презерватив.

Риск появления подобной информации на школьных уроках достаточно высок, и обусловлен он спецификой темы — невозможно рассказывать о распространении половых инфекций, не рассказывая о половой жизни. Более того, чтобы убедить подростковую аудиторию в актуальности для нее такой информации (что сами школьники, заметим, ставят под сомнение!), «эксперт» приводит в пример себя в 14-летнем возрасте. Тем самым фактически подталкивая подростков к раннему половому дебюту и внушая мысль, что само по себе это нормально, естественно.

Вторая черта. В методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского открытого интернет-урока «День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции» среди заявленных целей указано «формирование мотивации, направленной на безопасное поведение». Однако у ученых-психологов до сих пор не сложилось однозначного мнения о том, какой эффект производят на детей уроки по сексуальному просвещению, профилактике подростковых беременностей и инфекций, передающихся половым путем. Так, например, согласно исследованиям, проведенным в Великобритании, в тех регионах, где проводились подобные уроки, число беременностей среди подростков возросло.

Кроме того, около половины молодых людей, участвовавших в исследовании, заявило, что после подобных уроков у них появилось «желание поэкспериментировать». Нам, российским родителям, кажется, что эксперименты детей в области сексуальной жизни вовсе не являются образцом «безопасного поведения». На каком основании сомнительные методики с весьма неоднозначными результатами навязаны всем российским школам? Министерство образования и науки тоже решило «поэкспериментировать» над нашими детьми? Как можно было проводить этот урок, не рассмотрев противоположные точки зрения и программы, не выясняя мнение родителей и не получив их согласия?

Третья черта. В методических рекомендациях по организации и проведению Всероссийского открытого интернет-урока «День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции» указано, что целевая аудитория урока — дети 9—11 классов. В адрес нашей организации поступили жалобы от родителей на то, что в некоторых школах уроки по профилактике ВИЧ были проведены даже в начальных классах, начиная с 1-го. Это означает, что уже шести‑ и семилетних детей учителя и «эксперты» запугивали рассказами о неизлечимых болезнях и пичкали информацией о половой жизни и связанных с ней инфекциях. Родители, которых поставили перед свершившимся фактом, глубоко потрясены и возмущены происходящим. То, что это происходило вопреки пометке «16+» — то есть формально по невнимательности исполнителей — не снимает, на наш взгляд, ответственности министерства. Поскольку означает отсутствие серьезной подготовки, исключающей такие чреватые последствиями ошибки.

Федеральное Министерство образования и науки инициировало эту общероссийскую акцию, и мы наблюдаем активные действия Министерства по ее реализации. Поэтому нам, родительской общественности, хотелось бы узнать: в какой степени проведение уроков на столь сложную и небезопасную тему контролируется Министерством образования и науки?

Предусмотрены ли федеральным Министерством образования и науки наряду с мерами поддержки этих уроков меры мониторинга содержания программ, а также меры защиты детей от потенциально опасной и вредоносной информации?

Хотелось бы напомнить, что в Уголовном кодексе РФ существует статья 135 «Развратные действия». В качестве развратных в нашем законодательстве, среди прочих, признаются следующие действия: ведение бесед, разговоров, рассказов на сексуальные темы циничного характера.

Готово ли Министерство образования и науки нести ответственность за ту опасность, которой подвергает российских детей, и за те действия, к которым склоняет педагогов? Готово ли оно отвечать за результаты неоднозначных акций, которые инициирует?

Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» крайне обеспокоена этой ситуацией и просит прояснить позицию Министерства по данному вопросу.

Президиум Центрального совета

Общероссийской общественной организации защиты семьи

«Родительское Всероссийское Сопротивление».