Москва, 7 декабря, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Совфеде не сомневаются, что заявление МИД КНДР о неизбежности войны на полуострове следует рассматривать в том числе и в контексте стартующей 9 февраля Олимпиады в Пхенчхане, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

getbg.net Олимпийские кольца

МИДу КНДР по сути вторит советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, заявивший, что «возможность войны с Северной Кореей нарастает каждый день». А сенатор Линдси Грэм в связи с этим даже настаивает на эвакуации из Южной Кореи жен и детей сотрудников американских учреждений. Масла в огонь подлила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщившая телеканалу FoxNews, что выступление сборной США на Олимпиаде-2018 является пока «открытым вопросом», отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Словом, на данный момент далеко не факт, что Олимпиада в Пхенчхане вообще состоится», — отметил он.

На этом фоне большой нелепостью, мягко говоря, выглядит решение МОК по России, рассуждает сенатор.

«Не удивительно, что почти тут же Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпийские игры и выступить хотя бы под нейтральным флагом. Более того, в заявлении утверждается, что Республика Корея сожалеет о решении Международного олимпийского комитета по России. В Сеуле прекрасно понимают, что участие российских спортсменов в Олимпиаде в какой-то степени связывает КНДР руки», — констатировал парламентарий.

Он полагает, что этот фактор не мог не учитывать президент России Владимир Путин, принимая решение поддержать участие российских спортсменов под нейтральном флагом, — Россия, несмотря ни на что, делает все, чтобы всемирные игры состоялись.

«В древности во время Олимпийских игр прекращались все войны. Сегодня МОК мог бы призвать США и КНДР всячески избегать обострения ситуации по меньшей мере до 25 февраля, когда завершится Олимпиада. Два с половиной месяца «тишины», несомненно, снизят накал страстей и помогут разрешению конфликта», — сказал Клинцевич.