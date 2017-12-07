Москва, 7 декабря, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Три предыдущих президентских срока Владимира Путина стали для России эпохой беспрецедентных экономических успехов за последние 25 лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Российский ВВП в рублевом выражении с 2000 года (первый год пребывания Владимира Путина у власти) по 2016 годы утроился. Темпы роста ВВП России в период 2000—2008 года в среднем составляли 7% в год.

В течение третьего президентского срока Владимира Путина экономика России в 2014 году, как и мировая экономика, вошла в фазу тяжелого мирового экономического кризиса, однако в 2017 году рост удалось восстановить. Инфляция потребительских цен в России упала с 20% в 2000 году до 5,5% в 2016 году», — привела цифры эксперт.

В период пребывания Владимира Путина у власти были приняты Налоговый, Трудовой, Земельный кодексы РФ, снижена ставка налога на прибыль для предприятий с 24% до 20%, ставка налога на доходы физлиц была зафиксирована на уровне 13% независимо от уровня дохода. Экономика начала выходить из «серого» сектора.

«При действующем президенте был взят курс на сохранение стратегических предприятий, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе и металлургии, а также крупнейших банков в собственности государства. Однако в это же время крупнейшие российские госкомпании стали более открытыми и прозрачными для инвесторов, появился ликвидный рынок акций надежных эмитентов (самыми важными достижениями в этой области стало IPO «Роснефти» и объединение ранее разрозненных рынков акций «Газпрома»)», — отметила Мильчакова.

Всевластие вороватых и слишком «прозападно» настроенных олигархов, процветавших при слабом президенте Борисе Ельцине, было ограничено. Бурно развивался сектор телекоммуникаций и информационных технологий, увеличилась обеспеченность населения персональными компьютерами, проникновение интернета в России выросло с 4% в 2000 году до 71% на начало 2017 года.

«Хочется надеяться, что в период четвертого президентского срока Владимир Путин и его кабинет министров смогут сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса, согласно принятой ранее «Стратегии развития малого бизнеса до 2030 года», цифровой экономике (не зря же близкие к Путину министры говорили в интервью, что президент «заболел» цифровой экономикой), а также на решении ряда социальных вопросов — программе помощи малоимущим семьям с детьми и т.д.», — полагает эксперт.

По ее мнению, вопрос о повышении пенсионного возраста сразу после выборов обсуждаться не будет, особенно сейчас, когда цена на нефть превышает $60 за баррель. Однако в 2018 году нас уже ждет и до, и после выборов ряд непопулярных мер в виде повышения тарифов на ЖКХ во втором полугодии и роста акцизов на бензин в январе и июле.

Наиболее интересной интригой пока является то, кто возглавит правительство при Владимире Путине после выборов и останется ли премьером Дмитрий Медведев, задается вопросом эксперт.

«Несмотря на то, что президент пользуется рекордно высокой поддержкой избирателей, правительство Медведева не очень популярно в народе (если только не считать авторитетных министров Сергея Шойгу и Сергея Лаврова).

Кто станет новым премьером, пока предсказать невозможно. Однако принципиальной смены экономической модели, даже если правительство возглавит другой кандидат, кроме Медведева, скорее всего, ожидать не стоит», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 декабря, посещая завод группы «ГАЗ», заявил о своем согласии баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года.

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