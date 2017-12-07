Интрига сохраняется: кто возглавит правительство РФ при Путине
Москва, 7 декабря, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Три предыдущих президентских срока Владимира Путина стали для России эпохой беспрецедентных экономических успехов за последние 25 лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
«Российский ВВП в рублевом выражении с 2000 года (первый год пребывания Владимира Путина у власти) по 2016 годы утроился. Темпы роста ВВП России в период 2000—2008 года в среднем составляли 7% в год.
В течение третьего президентского срока Владимира Путина экономика России в 2014 году, как и мировая экономика, вошла в фазу тяжелого мирового экономического кризиса, однако в 2017 году рост удалось восстановить. Инфляция потребительских цен в России упала с 20% в 2000 году до 5,5% в 2016 году», — привела цифры эксперт.
В период пребывания Владимира Путина у власти были приняты Налоговый, Трудовой, Земельный кодексы РФ, снижена ставка налога на прибыль для предприятий с 24% до 20%, ставка налога на доходы физлиц была зафиксирована на уровне 13% независимо от уровня дохода. Экономика начала выходить из «серого» сектора.
«При действующем президенте был взят курс на сохранение стратегических предприятий, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе и металлургии, а также крупнейших банков в собственности государства. Однако в это же время крупнейшие российские госкомпании стали более открытыми и прозрачными для инвесторов, появился ликвидный рынок акций надежных эмитентов (самыми важными достижениями в этой области стало IPO «Роснефти» и объединение ранее разрозненных рынков акций «Газпрома»)», — отметила Мильчакова.
Всевластие вороватых и слишком «прозападно» настроенных олигархов, процветавших при слабом президенте Борисе Ельцине, было ограничено. Бурно развивался сектор телекоммуникаций и информационных технологий, увеличилась обеспеченность населения персональными компьютерами, проникновение интернета в России выросло с 4% в 2000 году до 71% на начало 2017 года.
«Хочется надеяться, что в период четвертого президентского срока Владимир Путин и его кабинет министров смогут сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса, согласно принятой ранее «Стратегии развития малого бизнеса до 2030 года», цифровой экономике (не зря же близкие к Путину министры говорили в интервью, что президент «заболел» цифровой экономикой), а также на решении ряда социальных вопросов — программе помощи малоимущим семьям с детьми и т.д.», — полагает эксперт.
По ее мнению, вопрос о повышении пенсионного возраста сразу после выборов обсуждаться не будет, особенно сейчас, когда цена на нефть превышает $60 за баррель. Однако в 2018 году нас уже ждет и до, и после выборов ряд непопулярных мер в виде повышения тарифов на ЖКХ во втором полугодии и роста акцизов на бензин в январе и июле.
Наиболее интересной интригой пока является то, кто возглавит правительство при Владимире Путине после выборов и останется ли премьером Дмитрий Медведев, задается вопросом эксперт.
«Несмотря на то, что президент пользуется рекордно высокой поддержкой избирателей, правительство Медведева не очень популярно в народе (если только не считать авторитетных министров Сергея Шойгу и Сергея Лаврова).
Кто станет новым премьером, пока предсказать невозможно. Однако принципиальной смены экономической модели, даже если правительство возглавит другой кандидат, кроме Медведева, скорее всего, ожидать не стоит», — высказала свое мнение Мильчакова.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 декабря, посещая завод группы «ГАЗ», заявил о своем согласии баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года.
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