Минск, 7 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Инвестиции белорусской компании «Зубр капитал» в кипрскую Lagembor Holdings Ltd, которая объединяет белорусские активы Softline, составили $10 млн. О сделке 7 декабря пишут «Ведомости».

Инвестиции

Доля, полученная «Зубром» в белорусском бизнесе Softline по итогам сделки, не раскрывается. По словам вице-президента Softline по инвестициям Елены Волотовской, компания получила блокирующий пакет акций.

Отмечается, что средства предназначены для развития белорусского бизнеса Softline, в том числе — проекта ActivePlatform. «Зубр капитал» управляет фондами прямых инвестиций SMH и Zubr Capital Fund I.

Softline, по данным CNews Analytics, занимает 4-е место среди крупнейших российских IT-компаний и работает в области системной интеграции, IT-аутсорсинга и дистрибуции. По итогам 2016 года выручка компании составила 57,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отставание страны в IT-сфере недопустимо, так как в скором времени это станет фактором выживания. Лукашенко призвал сделать Белоруссию IT-страной.

5 декабря на заседании совета министров Белоруссии было заявлено, что IT-сектор станет для страны в 2018 году «одним из драйверов экономического роста». На рассмотрении у президента находится проект декрета «О развитии цифровой экономики», который предусматривает создание максимально благоприятных условий для развития технологий блокчейн и комплексное правовое регулирование в этой сфере.