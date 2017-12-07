Москва, 7 декабря, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Банкротство России должно наступить менее чем через месяц, если верить прогнозу американского финансиста Джорджа Сороса, ранее опубликованному в британской газете The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

В феврале 2016 года миллиардер заявил, что в 2017 году, по истечении срока погашения основной части внешнего долга России, «режим Путина» рухнет. За этим последует политический хаос.

«Путинскому режиму грозит банкротство в 2017 году, когда истечет срок погашения значительной части его внешнего долга. Вскоре после этого может начаться политический хаос. Популярность президента, которая остается высокой, зиждется на социальном договоре, требующем от правительства поддерживать финансовую стабильность и медленно, но верно повышать уровень жизни. Западные санкции вкупе с резким падением цен на нефть станут причиной провала режима в обоих отношениях», — писал Сорос.

Кроме того, финансист назвал Владимира Путина более существенной угрозой для Европы, чем «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, именно Москва стоит за миграционным кризисом, от которого страдают страны Евросоюза.

Отметим, что за 24 дня до наступления Нового года признаков скорого банкротства страны не наблюдается. Что касается президента России Владимира Путина, то 6 декабря он заявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2018 году.

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