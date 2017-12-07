Москва, 7 декабря, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отказался признавать себя виновным в коррупции, выступая на суде с последним словом. 7 декабря он заявил, что его вина заключается в другом, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Я признаю себя виновным. Но в другом. Я служил гражданам как мог, и дело не в наградах — но этого недостаточно. Того, что я делал, прискорбно мало. Крутился в бессмысленном хороводе, пытался выстраивать отношения, лицемерил», — сказал Улюкаев.

Он пояснил, что человек начинает понимать тяжесть жизни других только тогда, когда сам попадает в беду. Пока жизнь течет нормально, люди не видят чужого горя. Экс-министр извинился за такое поведение.

«Простите меня за это. Я многое переосмыслил в течение этого года. Остаток жизни я посвящу помощи людям. Будет и на нашей улице праздник», — заключил он.