Вашингтон, 8 декабря, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Принятие Сенатом США законопроекта о налоговой реформе — значимая победа Дональда Трампа. Реформа для него означает завершение первого политического года, процесса примирения Республиканской партии с новым лидером и многое другое. О прямых и косвенных результатах принятия реформы пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Предложенный на этапе избирательной кампании деловой подход к политике и экономике позиционировался Трампом как способ решения насущных проблем. Этой позиции сопутствовали обещания о ряде преобразований, включая упрощение процесса согласования инфраструктурных проектов, пересмотр невыгодных международных соглашений, создание рабочих мест и налоговую реформу. Проект реформы налогообложения, тем более значительный для президента с учетом провала в парламенте громко анонсированной отмены Obamacare, был тем более важен. Проект являет собой иллюстрацию заявленного Трампом делового подхода, в рамках которого Америка — это компания, торгующая двумя базовыми ресурсами: правом нанимать американских рабочих и правом продавать что-либо американцам. Предприятия покупают эти товары и осуществляют выплаты в виде налогов.

Соответственно реформа налоговой системы предполагает резкое снижение налогов на доходы компаний и предприятий («цена» одного из главных товаров сильно завышена, по мнению Трампа), введение временных льгот на вывод средств из офшоров, введение ввозных пошлин на товары, снижение налогов на доходы физических лиц.

О контраргументах демократов читайте в статье: Успех Трампа-бизнесмена и отвлекающие маневры его противников-политиков

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