Воронеж, 7 декабря, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Воронежцы бьют тревогу: в Железнодорожном районе Воронежа ведется варварская вырубка леса. Обращение, адресованное правительству Воронежской области, а также администрации города и природоохранной прокуратуре, размещено 6 декабря на платформе петиций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«Местные жители заметили в лесу рабочих, рубящих деревья. На вопросы очевидцев рабочие ответили, что «они 20 га еще рубить будут до полигона, а там елки маленькие, их уже другие бригады», также рабочие сообщили, что на этом месте будет располагаться новый микрорайон с высотными домами. На месте рубки деревьев стояла машина с наименованием строительной компании «ВМУ-2». Территорию в 115 Га несколько лет «подготавливали» под застройку бесконечными поджогами. На данный момент в этом месте уже вырублена внушительная территория оставшегося часто растущего леса. Рубят лес и сразу за собой выкорчевывают пни, а порубочные остатки деревьев сжигают на месте (отходы 5 кл. опасности) в черте муниципального образования без специальных устройств, предотвращающих загрязнение атмосферы (ст. 18 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»)», — говорится в обращении.

Авторы петиции отмечают, что пожары на этом участке леса происходят периодически вот уже несколько лет подряд, при этом — в пределах кадастрового выдела. Местные жители уверены, что пожары — контролируемые.

«Участок разбит на 6 частей с кадастровыми номерами (36:34:0000000:42473, 36:34:0000000:42474, 36:34:0000000:42495, 36:34:0000000:42228, 36:34:0000000:42797, 36:34:0000000:42798 по ул. Изыскателей, 219а, 219в), общей площадью 1 152 579 кв. м (115,2579 Га). Ранее уничтожаемая территория в 115 Га принадлежала как резервная НПО «Заря» (НИИ Связи)», — отмечают авторы петиции, добавляя, что продать территорию учреждение не имеет права без проведения процедуры торгов. Не проводились и публичные слушания по проекту застройки этой территории.

Активисты требуют провести публичные слушания по проекту застройки Отроженского леса, а также — провести публичную правовую экспертизу легитимности изменения индекса зонирования территории и передачи территории по ул. Изыскателей, 219а, 219в в собственность ООО «ВМУ-2».

На странице в социальной сети одна из активистов — защитников леса сообщила, что ранее просьба о внесении этого участка Отроженского леса в состав земель лесопаркового зеленого пояса городского округа города Воронежа была направлена в управление лесного хозяйства области. При этом в конце ноября на этих участках, по сообщениям волонтеров, велись активные работы по вырубке леса.

Впрочем, не всё так просто. Согласно данным публичной кадастровой карты, участки, о которых идет речь, находятся в частной собственности, разрешенное использование — «для многоэтажной застройки», в одном случае — «для малоэтажной застройки». В этом случае внесение этой территории в состав «зеленого пояса» попросту невозможно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Порубочные остатки

Между тем вполне реальная угроза нависла над другой зеленой зоной Воронежа — Нагорной дубравой, являющейся государственным природным заказником, на территории которой несколько памятников природы. По задумке мэрии, через уникальную природную территорию с краснокнижными растениями и животными должна пройти автодорога — дублер улицы Ломоносова. Эта улица соединяет Центральный и Коминтерновский районы, на нее же выходит Северный мост, соединяющий правобережную и левобережную части города. Транспортная ситуация здесь действительно тяжелая — на улице, изначально не приспособленной для большого потока автомобилей, почти ежедневно образуются пробки.

Идея с улицей-дублером через Нагорную дубраву (для этого придется вырубить значительный участок леса) не нова — она уже обсуждалась в 2013 году. Но тогда против активно выступили сами воронежцы, и от проекта отказались, как выяснилось — лишь на время. И это при том, что тогда, в 2013 году, Александр Гусев — на тот момент вице-губернатор, а с сентября 2013-го мэр Воронежа — заверял, что никакой дороги через Нагорную дубраву не будет.

Тогда нашли другое решение — в 2014 году была проведена масштабная реконструкция улицы Ломоносова, построен новый участок от улицы Тимирязева (идет параллельно), значительно расширили участок возле остановки «Березовая роща». В результате встречные потоки автомобилей развели по односторонним улицам, а из бюджета потратили 200 млн рублей. Но проблему удалось решить лишь частично. Заторы у «Березовой рощи» действительно исчезли. Но дальше расширенная дорога упирается во всё то же «бутылочное горлышко» у СХИ. Малейшая авария здесь приводит к полной остановке движения.

Сейчас к идее строительства дороги через Нагорную дубраву вновь вернулись — Александру Гусеву потребовалось лишь четыре года, чтобы забыть о своих обещаниях.

Слушания о судьбе Нагорной дубравы назначены на 11 декабря.

В декабре же должны состояться и повторные публичные слушания по проекту «зеленого пояса» вокруг Воронежа. Первая попытка получить общественное одобрение по проекту зеленого щита состоялась в начале ноября, однако тогда проект был неожиданно отклонен большинством голосов. При этом камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья».

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Позже управление лесного хозяйства представило второй вариант зеленого пояса, из которого земли Медовки исключены. В исправленный вариант вошли включено 922 гектара Сомовского лесничества, парк Южный, бульвар Аллея Славы, сквер Солнечный, а также 100 гектаров дендрария НИИЛГиС, а также — 2328 гектаров Пригородного лесничества на территории Нагорной дубравы. В соответствии с требованиями, напомним, на территории лесного пояса запрещено строительство любых объектов, кроме социальных и инфраструктурных, таких как дорога. Впрочем, в конце ноября разработчики отозвали и второй вариант, на доработку. Общественные слушании будут назначены после того, как документ поступит в Общественную палату региона.