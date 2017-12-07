Москва, 7 декабря, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В России в январе — октябре 2017 года заболеваемость эпидемическим паротитом (свинкой) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла в пять раз, сообщили в Роспотребнадзоре.

Эпидемический паротит

В настоящее время число заболевших в Российской Федерации составляет 2,70 на 100 тыс. населения (в 2016 году — 0,54).

Всего в регионах России зафиксировано 3948 случаев заболевания, в том числе у детей до 17 лет — 1877 случаев (в 2016 году — 788 и 455 случаев соответственно).

В ведомстве отметили, что самая высокая заболеваемость свинкой зарегистрирована в Чечне, Дагестане и Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Дагестане отмечается крайне неблагополучная ситуация по заболеваемости паротитом (свинкой). В эпидемический процесс было вовлечено 18 территорий республики. Больше всего больных оказалось с возрастной группе 16—17 лет.

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Напомним, эпидемический паротит или «свинка» — острая вирусная инфекция. Заболевание развивается остро и проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью. Заболевание передается воздушно-капельным путем от больных во время кашля или чихания.

Стоит отметить, что свинкой чаще всего болеют дети. Заболевание паротитом опасно развитием менингита, орхита, панкреатита.

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