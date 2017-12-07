* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 декабря, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Россия не откажется от военных баз в Сирии, Хмеймим и Тартус будут функционировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявили главы комитетов Госдумы и Совфеда по обороне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

О полном освобождении территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доложил Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, продолжат функционировать, будут развиваться, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Сейчас следует мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни, сказал глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

«А с поддержанием порядка в Сирии справятся правительственные войска при поддержке российских ВКС, размещенных на базе в Хмеймиме», — отметил парламентарий.

В Сирии предстоит разминирование территории, восстановление инфраструктуры, коммуникаций, промышленных и энергетических предприятий, добавил он.

Осенью 2015 года Россия ответила на обращение сирийских властей, ведущих борьбу с терроризмом, и направила в САР свои ВКС.