Пхеньян, 7 декабря, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также заявления Вашингтона свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Северной Корее, сообщает 7 декабря ЦТАК со ссылкой на представителя северокорейского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, все эти действия «являются предупреждением, что Пхеньян должен готовиться к войне на полуострове».

Он также отметил, что такое поведение со стороны США на сегодняшний день оставляет только один вопрос: когда начнется война.

«Мы не желаем войны, но и избегать ее не будем», — добавил представитель МИД.

Напомним, 4 декабря начались совместные военные учения ВВС Соединенных Штатов и Южной Кореи «Бдительный ас» вблизи территории КНДР. В маневрах задействованы более 230 самолетов военно-воздушных сил обеих стран.

Накануне в ходе учений бомбардировщики США нанесли удары по полигону, который находится в непосредственной близости от границы с Северной Кореей. Учения продлятся до 8 декабря.

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По мнению экспертов, совместные маневры направлены против КНДР, в качестве реакции на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, состоявшейся на прошлой неделе.

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