Москва, 7 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что рад решению Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе.

Mil.ru Плющенко доволен

«Я очень рад этому решению, потому что у меня были мысли, что наших спортсменов вообще не допустят, и к этому всё шло. Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал», — написал двукратный олимпийский чемпион на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также заявил, что те, кто выступает против участия российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом, далеки от спорта.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. При этом отдельные спортсмены, не уличённые в употреблении допинга, могут принять участие в играх под нейтральным флагом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ожидается, что вопрос об участии в играх будет рассмотрен на собрании российских олимпийцев, которое пройдёт 12 декабря.

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