Москва, 7 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Биткоин отметился очередным рекордом. Курс криптовалюты преодолел отметку в $14 тыс., свидетельствуют данные торгов 7 декабря.

Биткоин

Так, на бирже Coindesk в 08:35 биткоин торговался в районе $14,103 тыс.

Отметим, что капитализация виртуальной валюты превышает $200 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря биткоин торговался выше отметки в $13 тыс., а 5 декабря курс криптовалюты превысил $12 тыс.

С начала 2017 года курс биткоина вырос в несколько раз. В начале года стоимость криптовалюты составляла порядка $1000, в октябре курс биткоина превысил $6 тыс.

Министерство финансов РФ готовит законопроект, регулирующий использование криптовалюты. В документе предусмотрена ответственность за покупки с использованием биткоина.

Как пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев, гражданам «не разрешено, но и не запрещено» приобретать биткоины. Однако защищать их права при этом государство не будет. В соответствии с Конституцией РФ, рубль является единственным средством расчета на территории страны. За неправомерное использование криптовалют будет грозить в основном административное наказание.

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