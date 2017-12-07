Токио, 7 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Японии работники детского сада нашли на крыше неизвестный предмет, упавший предположительно с американского военного самолета, сообщает телеканал NHK.

Турбина самолета

По данным учреждения, расположенного в префектуре Окинава, длинна объекта — 15 сантиметров, он цилиндрической формы и с надписью US (Соединённые Штаты).

Он упал на крышу детсада с громким звуком после того, как над зданием пролетел американский самолёт.

Около здания в этот момент играли дети. Уточняется, что детсад находится недалеко от базы кампуса морской пехоты США.

Напомним, военные базы и другие объекты военной инфраструктуры США находятся на территории Японии со времён окончания Второй мировой войны на Тихом океане. Изменения их статуса не предвидится.

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Местное население крайне недовольно поведением американских военных, которые не подконтрольны японским законам и всячески притесняют граждан страны на Окинаве. Местные власти неоднократно высказывали по этому поводу недовольство.