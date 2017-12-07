Вашингтон, 7 декабря, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Россия должна публично признать опубликованные результаты расследования комиссии Ричарда Макларена для того, чтобы восстановить свою антидопинговую систему. Правильность выводов независимых комиссий подтверждена решением Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Pikabu.ru Олимпийские кольца

Речь идет о выводах независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном.

«Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу», — говорится в сообщении.

Второй критерий — это доступ образцам и электронным данным, которые запечатаны в связи с проведением федерального расследования и хранятся в московской лаборатории.

Агентство также заявило, что выполнение этих двух критериев имеет решающее значение для глобального доверия и функционирования в надежных условиях. Согласиться с выводами комиссий WADA должны «публично» ответственные органы по борьбе с допингом в России.

Читайте также: WADA — на свет божий: Москва предлагает ввести ответные санкции

Напомним, доклад Макларена, на признании выводов которого настаивает Всемирное антидопинговое агентство, сообщает о существовании в РФ «государственной системы поддержки допинга».

Россия настаивает на том, что сведения, приведенные в докладе, бездоказательны. WADA также считает нерешенным вопрос допуска допинг-офицеров организации в закрытые города Российской Федерации.