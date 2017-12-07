Москва, 7 декабря, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Более 60% жителей России беспокоят проблема роста цен, инфляции, сокращения реальных доходов. Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Ван Гог. Едоки картофеля

46% опрошенных заявили что финансовая ситуация в их семьях непростая, но на самое необходимое денег хватает. 30% российских семей могут позволить себе любые повседневные траты.

При этом более 20% граждан РФ считают финансовое положение своих семей тяжелым, в том числе 4% заявили, что «сводят концы с концами».

Большинство жителей России (67%) в 2018 году не ждут существенных изменений в своем финансовом положении. Но 15% респондентов всё же надеются на улучшение финансового состояния своих семей.

На улучшение экономической ситуации в стране надеются 20% респондентов, а в усугубление кризиса верят 26% граждан РФ.

Опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены две тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах, во всех типах городов и в сельской местности. Выборка репрезентирует взрослое население России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что больше половины всех бедных людей в России — это семьи с детьми.

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