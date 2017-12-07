* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 7 декабря, 2017, 07:59 — ИА Регнум. О полном освобождении территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил 6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Mil.ru ВКС России в Сирии

«Все бандформирования ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», — цитирует RT Герасимова.

Последний очаг сопротивления террористов был подавлен в провинции Дейр эз-Зор. Ее некоторая часть оставалась под контролем боевиков, однако формирования народного ополчения Сирии под командованием генерала Хасана Сухела совместно с силами пятого добровольческого штурмового сумели разгромить боевиков в районе. В результате были освобождены четыре населенных пункта: Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха.

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По словам Герасимова, поражение террористов в указанном районе говорит о том, что «территории, подконтрольной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Сирии не существует».

Информацию о докладе министра обороны подтвердил Владимир Путин.

«Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сообщил верховный главнокомандующий.

Путин не стал исключать, что в отдельных районах Сирийской арабской республики террористы остались, однако основная часть боевой операции с участием России подошла к завершению.

Следующим шагом, по словам президента, должно стать укрепление зон деэскалации в САР и переход Сирии к политическому урегулированию при содействии стран региона и ООН.

Представитель Генштаба также сообщил, что серьезный вклад в освобождение Сирии от террористов внесли курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата.

Российские военные отметили, что возглавляемая США коалиция за время операции не смогла добиться особых успехов.

Герасимов указал, что до вмешательства России, когда западная группировка уже участвовала в операции, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии». Силами западной коалиции был освобождён только город Ракка, и то, путем его уничтожения: «Ракка на 90% была разрушена и практически непригодна для проживания».

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Отметим, ранее представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил о «несерьезном» подходе России при освобождении Сирии.

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