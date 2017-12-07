Москва, 7 декабря, 2017, 07:33 — ИА Регнум. В основе политической программы Владимира Путина, заявившего 6 декабря о намерении вновь баллотироваться на пост президента России, по мнению экспертов, будут лежать демографические вопросы, вопросы молодежной политики, решение социальных проблем, а также вопросы укрепления обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Приведем мнения экспертов, уже высказавшихся по поводу заявления нынешнего российского лидера.

И те граждане, что желают стабильности, и те, кто хочет перемен — вполне могут поддержать Владимира Путина на выборах, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом политолог сказал 6 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Он также идёт сразу по двум аудиториям. С одной стороны, это молодёжь, а с другой, консервативная аудитория, которая хочет стабильности. Это две России, которые составляют одну. Никто другой, кроме Путина, не олицетворяет стабильность. Никто другой не олицетворяет развитие», — подчеркнул Чеснаков.

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Глава комитета Госдумы РФ по образованию Вячеслав Никонов считает, что важной частью избирательной кампании и программы Владимира Путина станет укрепление оборонного потенциала России. Он отметил это 6 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Политолог отметил, что видит символизм в том, что Владимир Путин объявил свое решение именно на Горьковском автомобильном заводе, предприятии, которое обеспечивало страну не только ГАЗами и «Победами», но и транспортом победы в годы Великой Отечественной войны.

«Символично, что это всё произошло там. Это очевидно упор на индустриализацию и реиндустрализацию нашей страны. С опорой на людей и на рабочий класс», —отметил Никонов.

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Напомним, 30 ноября были озвучены решения в сфере демографической и социальной политики России, поддержанные президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы:

ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первенца до достижения им 1,5 года, рассчитанные по специальной формуле, учитывающей доход семьи;

специальные условия по ипотеке; для семей, у которых начиная с 2018 года рождается второй или третий ребенок, ставки по кредиту свыше 6% будет оплачивать государство;

продление программы «материнского капитала» на четыре года, до декабря 2021 года;

расширение возможностей использования «материнского капитала» — от оплаты за дошкольное обучение до ежемесячных денежных выплат;

решение проблем с очередями на помещение ребенка в ясли;

реконструкция и капремонт детских поликлиник в комплексе с их дооснащением

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